jueves 13 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2026 - 21:21
Deportes.

Cuti Romero será nuevo jugador del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con Tottenham por Cuti Romero. El defensor argentino viajará a España y firmará por cinco temporadas.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cuti Romero llega al Atlético de Madrid

Cuti Romero llega al Atlético de Madrid

Cristian Cuti Romero será nuevo jugador del Atlético de Madrid luego de que el conjunto español alcanzara un acuerdo con Tottenham para concretar el traspaso del defensor de la Selección Argentina. La operación ronda los 40 millones de euros y resta completar la revisión médica y la firma del contrato para hacer oficial su incorporación.

Lee además
Cuti Romero contó la razón por la que le gritó un gol en la cara a Mbappé.
Deportes.

Cuti Romero contó por qué le gritó un gol en la cara a Mbappé
Cuti Romero salió por un golpe en la rodilla.
Lesión.

Alarma en la Selección Argentina: Cuti Romero salió por un dolor en la rodilla

De acuerdo con la información conocida este miércoles, el acuerdo contempla aproximadamente 35 millones de euros fijos más otros cinco millones en variables. Romero tiene permiso para viajar a Madrid y está previsto que firme un vínculo por cinco temporadas con el equipo dirigido por Diego Simeone.

Cuti Romero, uno de los pedidos de Simeone

La llegada del defensor argentino representa uno de los movimientos fuertes del Atlético en este mercado. Simeone ya había mostrado interés en contar con Romero y el deseo del futbolista de continuar su carrera en España terminó siendo clave para destrabar la negociación.

El central de 28 años dejará Tottenham después de cinco temporadas en Londres y se incorporará a una defensa que atraviesa un proceso de renovación. El Atlético también incorporó en este mercado al lateral español Alejandro Grimaldo, quien llegó desde Bayer Leverkusen y firmó contrato hasta junio de 2030.

En contrapartida, el club confirmó este miércoles un acuerdo con la Roma para el traspaso de Nahuel Molina, una salida que modifica una de las opciones que Simeone tenía en el lateral derecho. Con Romero en la zaga, el entrenador argentino contará también con alternativas como Robin Le Normand, Dávid Hancko y José María Giménez para conformar la dupla central.

Más argentinos en el Atlético de Madrid

El desembarco del Cuti aumentará nuevamente la presencia argentina en el plantel del Colchonero. Actualmente forman parte del equipo Giuliano Simeone, Juan Musso y Julián Álvarez, quienes se encuentran trabajando en la pretemporada del conjunto madrileño.

Thiago Almada, en cambio, dejó recientemente el Atlético después de una temporada: el club español confirmó su traspaso a River Plate. El mediocampista disputó 40 partidos, convirtió cuatro goles y entregó dos asistencias durante su etapa en Madrid.

Romero había sido relacionado durante el mercado con otros importantes equipos europeos, pero finalmente el Atlético avanzó con las negociaciones y alcanzó el acuerdo con Tottenham. Ahora resta que el defensor complete los pasos médicos y contractuales antes de que el club español anuncie oficialmente su incorporación. De no surgir inconvenientes, Cuti Romero se convertirá en una de las nuevas piezas de Simeone para la temporada 2026/27.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuti Romero contó por qué le gritó un gol en la cara a Mbappé

Alarma en la Selección Argentina: Cuti Romero salió por un dolor en la rodilla

Cuti Romero se someterá a estudios y no jugará ante Jordania en la Selección Argentina

Mundial 2026: Las risas de Messi por un insólito hallazgo en el equipaje del Cuti Romero

Lionel Messi volvió a jugar con Inter Miami a pocos días de la muerte de su papá

Lo que se lee ahora
El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 
Deportes

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge

Alerta por frío extremo en Jujuy 
Jujuy.

Jujuy está bajo doble alerta: qué va a pasar con el tiempo y en qué zonas

Cerraron el Paso de Jama
País.

Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada
Producción.

El precio de la frutilla sigue bajando: qué está pasando y cuándo llega su mejor temporada

Sesión en la Legislatura (Archivo) video
Jujuy.

La Legislatura aprobó el proyecto para ensanchar la Ruta Nacional 9

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel