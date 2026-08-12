Cristian Cuti Romero será nuevo jugador del Atlético de Madrid luego de que el conjunto español alcanzara un acuerdo con Tottenham para concretar el traspaso del defensor de la Selección Argentina. La operación ronda los 40 millones de euros y resta completar la revisión médica y la firma del contrato para hacer oficial su incorporación.

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De acuerdo con la información conocida este miércoles, el acuerdo contempla aproximadamente 35 millones de euros fijos más otros cinco millones en variables . Romero tiene permiso para viajar a Madrid y está previsto que firme un vínculo por cinco temporadas con el equipo dirigido por Diego Simeone.

La llegada del defensor argentino representa uno de los movimientos fuertes del Atlético en este mercado. Simeone ya había mostrado interés en contar con Romero y el deseo del futbolista de continuar su carrera en España terminó siendo clave para destrabar la negociación.

El central de 28 años dejará Tottenham después de cinco temporadas en Londres y se incorporará a una defensa que atraviesa un proceso de renovación. El Atlético también incorporó en este mercado al lateral español Alejandro Grimaldo, quien llegó desde Bayer Leverkusen y firmó contrato hasta junio de 2030.

En contrapartida, el club confirmó este miércoles un acuerdo con la Roma para el traspaso de Nahuel Molina, una salida que modifica una de las opciones que Simeone tenía en el lateral derecho. Con Romero en la zaga, el entrenador argentino contará también con alternativas como Robin Le Normand, Dávid Hancko y José María Giménez para conformar la dupla central.

Más argentinos en el Atlético de Madrid

El desembarco del Cuti aumentará nuevamente la presencia argentina en el plantel del Colchonero. Actualmente forman parte del equipo Giuliano Simeone, Juan Musso y Julián Álvarez, quienes se encuentran trabajando en la pretemporada del conjunto madrileño.

Thiago Almada, en cambio, dejó recientemente el Atlético después de una temporada: el club español confirmó su traspaso a River Plate. El mediocampista disputó 40 partidos, convirtió cuatro goles y entregó dos asistencias durante su etapa en Madrid.

Romero había sido relacionado durante el mercado con otros importantes equipos europeos, pero finalmente el Atlético avanzó con las negociaciones y alcanzó el acuerdo con Tottenham. Ahora resta que el defensor complete los pasos médicos y contractuales antes de que el club español anuncie oficialmente su incorporación. De no surgir inconvenientes, Cuti Romero se convertirá en una de las nuevas piezas de Simeone para la temporada 2026/27.