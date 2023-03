Cuti Romero contó por qué le gritó un gol en la cara a Mbappé

Embed "MBAPPÉ LE ESTABA DICIENDO COSAS A ENZO Y ME SALIÓ DE ADENTRO GRITARLE EL GOL EN LA CARA"



Cuti Romero se refirió al festejo en la cara de Kylian en el momento del 3 a 2 de Messi en la final del mundo. pic.twitter.com/L8LZiT4Jby — TyC Sports (@TyCSports) March 3, 2023

El Cuti Romero: De ser campeón del mundo, a un relajamiento inevitable

El Cuti, en la charla que mantuvo con los colegas de TyC Sports, indicó: "Ser campeón del mundo es lo más importante que me pasó como futbolista, pero este último tiempo me relajé un poquito. Lo dejé un poco de lado porque sino los compañeros de Tottenham se enojan un poco".

image.png

"No me cambió la vida, pero sí me marcó, me cambió futbolísticamente muchísimas cosas. Seguramente para los próximos años voy a estar más tranquilo, sin esa presión en la Selección por haber conseguido todo", concluyó.