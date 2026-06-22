Alarma en la Selección Argentina: Cuti Romero salió por un dolor en la rodilla

Cuti Romero salió por un golpe en la rodilla.

Cristian Cuti Romero fue reemplazado por Nicolás Otamendi a los 55 minutos del partido que la Selección Argentin a disputó ante Austria , por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El defensor sintió una molestia en la rodilla derecha y el cuerpo técnico decidió retirarlo del campo.

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El dolor apareció luego de una acción ocurrida a los 46 minutos, cuando Romero disputó la pelota con Marcel Sabitzer. Pese a que el futbolista manifestó su intención de continuar, fue sustituido y posteriormente se lo observó en el banco de suplentes con hielo sobre la zona afectada.

Romero había sido titular junto a Lisandro Martínez en la defensa argentina. Tras el choque con Sabitzer, comenzó a evidenciar molestias y finalmente dejó su lugar a Nicolás Otamendi.

La modificación se produjo cuando Argentina ganaba 1-0, gracias al primer gol de Lionel Messi. El capitán anotó luego el segundo tanto para cerrar la victoria por 2-0 y asegurar la clasificación a los 16avos de final.

La salida del defensor encendió la preocupación debido a que se trata de la misma rodilla que había sufrido una lesión durante su participación con el Tottenham.

El antecedente en la rodilla derecha

Tres meses antes del inicio del Mundial, Romero había padecido un esguince de grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

La lesión se produjo durante un partido entre Tottenham y Sunderland, correspondiente a la Premier League. A pesar de ese antecedente, el defensor logró recuperarse, sumó minutos en el amistoso ante Honduras y fue titular en los dos primeros partidos de Argentina en la Copa del Mundo.

Ahora será necesario esperar los estudios médicos para determinar si se trató de una molestia menor o si existe una lesión de mayor gravedad.

Las alternativas para la defensa argentina

Ante la salida de Romero, Otamendi ingresó para acompañar a Lisandro Martínez en la zaga central. Ambos aparecen como las principales alternativas del cuerpo técnico mientras se aguarda por la evolución del jugador del Tottenham.

La Selección Argentina volverá a jugar el sábado 27 de junio desde las 23, cuando enfrente a Jordania en el Dallas Stadium por la tercera y última fecha del Grupo J.

Lo que tenés que saber

Cuti Romero salió a los 55 minutos ante Austria.

Sintió una molestia en la rodilla derecha.

Nicolás Otamendi ingresó en su lugar.

El defensor terminó el encuentro con hielo en la zona.

Había sufrido un esguince de grado dos antes del Mundial.

Se aguardan estudios para conocer el alcance de la molestia.

Fuente: Infobae

Tags: Cuti Romero, Selección Argentina, Mundial 2026, Nicolás Otamendi, lesión