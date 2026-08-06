Rescataron una yacaré en Palpalá

Yacaré en Palpalá - El animal fue encontrado en una represa de Papel NOA. Desde el CAFAJu explicaron que no es común hallar esta especie en la zona.

Una yacaré overa hembra de 1,80 metros fue rescatada de una represa privada ubicada en Palpalá , luego de que personal del lugar alertara sobre la presencia del animal. El operativo fue realizado por el equipo del CAFAJu , que primero evaluó la situación y luego organizó el rescate para poder retirarla de manera segura.

Eduardo Vargas, biólogo del CAFAJu y parte del equipo que intervino, explicó que el hallazgo llamó la atención porque no es común encontrar yacarés en esta zona de Jujuy . “La distribución de esta especie no llega hasta acá, hasta San Salvador”, señaló, y agregó que ya habían recibido antes algunos avisos similares en represas, aunque por la profundidad de esos lugares muchas veces resulta difícil concretar el rescate.

“La distribución de esta especie no llega hasta acá" “La distribución de esta especie no llega hasta acá"

Una de las preguntas principales es cómo llegó este animal a una represa de Palpalá. Según Vargas, todavía no se sabe con certeza, pero el lugar donde fue encontrada no corresponde a su área habitual de distribución.

El biólogo explicó que este tipo de casos puede dar indicios de que el animal fue trasladado por alguna persona, que pudo haberse escapado o incluso haber sido liberado cuando comenzó a crecer. “Tal vez haya sido traída por alguien, o se le escapó, o vieron que empezaba a crecer y que por ahí se volvía peligrosa, entonces la liberan”, indicó.

El caso también reabre una preocupación que aparece con frecuencia en los rescates de fauna silvestre: la tenencia ilegal de animales. Vargas remarcó que, aunque no siempre se trata de yacarés, todavía hay personas que tienen especies silvestres como mascotas, especialmente monos, loros y tortugas, muchas veces sin saber que está prohibido tenerlos, comercializarlos o transportarlos.

Una hembra subadulta y en buen estado

Tras el rescate, el equipo pudo confirmar que se trata de una hembra subadulta, ya que por su tamaño todavía no llegó a las dimensiones que puede alcanzar un ejemplar adulto. Vargas explicó que los adultos pueden superar los tres metros, mientras que esta yacaré mide 1,80.

También detalló que son animales de crecimiento lento y longevos, que pueden vivir muchos años. Después del operativo, la yacaré fue sometida a un examen veterinario y permanece bajo observación biológica para confirmar que esté en condiciones de volver a su ambiente natural.

Están listos para liberarla

El próximo paso será la liberación. Desde el CAFAJu indicaron que, si la evaluación continúa con resultados favorables, la yacaré será liberada en los próximos días en una zona adecuada para la especie.

Vargas explicó que el hábitat natural del yacaré en Jujuy se encuentra en la zona del ramal, aunque aclaró que no se informará el lugar exacto de la liberación para proteger la integridad del animal.

“Siempre tratamos de no dar exactamente el lugar de las liberaciones, más que nada para proteger la integridad de las especies” “Siempre tratamos de no dar exactamente el lugar de las liberaciones, más que nada para proteger la integridad de las especies”

El rescate dejó una imagen fuerte: una especie que no debería estar en una represa de Palpalá, un equipo especializado que logró actuar a tiempo y una nueva oportunidad para que el animal vuelva a un ambiente seguro. También deja un mensaje claro sobre la importancia de no tener fauna silvestre como mascota y de dar aviso a las autoridades cuando aparece un animal de estas características.

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