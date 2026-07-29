Hoy comienza la novena por San Cayetano en Palpalá: todas las actividades

Palpalá comenzará a vivir la novena en honor a San Cayetano, patrono del pan y el trabajo, con un programa que incluirá celebraciones religiosas, visitas a diferentes barrios, una vigilia y una procesión por las calles de la ciudad.

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La imagen patronal fue entronizada este martes, dando inicio a las actividades previstas para los próximos días. Desde el miércoles, la novena continuará diariamente con el rezo del Santo Rosario a las 18.30 y la celebración de la misa a las 19.30 .

Durante cada jornada también participarán instituciones locales y distintos sectores de la comunidad.

Una de las propuestas especiales será la visita de la imagen de San Cayetano a diferentes barrios de la ciudad.

La iniciativa contempla sectores que se encuentran por fuera del territorio habitual de la parroquia, incluidos algunos barrios pertenecientes a la jurisdicción de Espíritu Santo.

El objetivo será acercar la imagen patronal a vecinos que, por diferentes motivos, no puedan trasladarse hasta el templo durante la novena.

En la víspera de la celebración central, el miércoles 6 de agosto, se realizará una vigilia para esperar la festividad del santo.

Novena por San Cayetano en Palpalá.

Cómo será la celebración central de San Cayetano

El viernes 7 de agosto se desarrollarán las actividades principales desde las primeras horas de la mañana.

A las 7 se celebrará una misa dedicada especialmente a los peregrinos, mientras que a las 10 tendrá lugar la misa central para las familias.

Por la tarde, a las 16, comenzará la tradicional procesión. Este año, el recorrido será más extenso y atravesará diferentes calles de Palpalá.

Para garantizar la seguridad de los participantes, especialmente de adultos mayores y niños, se prevén tareas de acondicionamiento, bacheo e iluminación en las arterias incluidas dentro del trayecto.

Misa presidida por el obispo de Jujuy

La jornada concluirá a las 19.30 con la misa central en el Monumento a San Cayetano.

La ceremonia será presidida por el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, y reunirá a fieles, familias y peregrinos que cada año se acercan para agradecer y pedir por trabajo, salud y bienestar.

Cronograma del viernes 7 de agosto

7.00: misa para peregrinos.

10.00: misa central para las familias.

16.00: inicio de la procesión.

19.30: misa central en el Monumento a San Cayetano.