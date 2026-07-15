Circulará un camión de gran porte desde Palpalá hasta Purmamarca: cortes y desvíos

Un camión de grandes dimensiones circulará este jueves 16 de julio desde la Ruta Nacional 66, a la altura del Complejo AFIP, hasta la localidad de Purmamarca. Por este motivo, se implementará un operativo especial de tránsito con cortes totales, desvíos y sectores donde se deberá circular con extrema precaución.

El recorrido comenzará a las 5 de la mañana y afectará distintos tramos entre Palpalá, San Salvador de Jujuy y el acceso hacia Ruta Nacional 9.

Inicio del recorrido El operativo comenzará sobre Ruta Nacional 66, a la altura de la Aduana AFIP, donde habrá corte total. En ese punto, el tránsito será desviado por colectora.

Tramos con circulación con extrema precaución Se solicita circular con extrema precaución por Ruta Nacional 66, desde la localidad de Palpalá en sentido sur-norte hasta San Salvador de Jujuy, por el acceso sur.

También se deberá transitar con extrema precaución desde el acceso a avenida Savio, en sentido sur-norte, a la altura del acceso al retorno de avenida Savio, en inmediaciones del patinódromo de avenida Río Bamba. Cortes totales previstos El operativo contempla cortes totales en los siguientes tramos: Ruta Nacional 66, a la altura de la Aduana AFIP, con desvío de tránsito por colectora.

Acceso sur de San Salvador de Jujuy, desde el derivador a Ruta Provincial 1 hasta la rotonda de Gendarmería.

Ruta Provincial 1, desde la rotonda de Gendarmería hasta avenida Savio.

Retorno de avenida Río Bamba hacia el acceso a avenida Savio, en sentido norte-sur.

Avenida Savio hasta el acceso a Ruta Nacional 9, pasando por YPF Sigma. Recomendaciones para circular Ante la circulación del camión de gran porte, se recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal de tránsito, circular con extrema precaución y prever demoras en los sectores alcanzados por el operativo.

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