miércoles 15 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de julio de 2026 - 11:13
Jujuy.

Circulará un camión de gran porte desde Palpalá hasta Purmamarca: cortes y desvíos

El operativo será este jueves 16 de julio desde las 5 de la mañana. Habrá cortes totales, desvíos y tramos con circulación con extrema precaución.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
camión gran porte

Un camión de grandes dimensiones circulará este jueves 16 de julio desde la Ruta Nacional 66, a la altura del Complejo AFIP, hasta la localidad de Purmamarca. Por este motivo, se implementará un operativo especial de tránsito con cortes totales, desvíos y sectores donde se deberá circular con extrema precaución.

Lee además
Plaza Belgrano: colocaron vallas como medida de seguridad antes del partido video
Jujuy.

Plaza Belgrano: colocaron vallas como medida de seguridad antes del partido
Energía eléctrica (Foto Sodimac Perú). video
Jujuy.

Cómo acceder a la tarifa social de la luz en Jujuy: quiénes pueden solicitarla y requisitos

El recorrido comenzará a las 5 de la mañana y afectará distintos tramos entre Palpalá, San Salvador de Jujuy y el acceso hacia Ruta Nacional 9.

Inicio del recorrido

El operativo comenzará sobre Ruta Nacional 66, a la altura de la Aduana AFIP, donde habrá corte total. En ese punto, el tránsito será desviado por colectora.

Tramos con circulación con extrema precaución

Se solicita circular con extrema precaución por Ruta Nacional 66, desde la localidad de Palpalá en sentido sur-norte hasta San Salvador de Jujuy, por el acceso sur.

También se deberá transitar con extrema precaución desde el acceso a avenida Savio, en sentido sur-norte, a la altura del acceso al retorno de avenida Savio, en inmediaciones del patinódromo de avenida Río Bamba.

Cortes totales previstos

El operativo contempla cortes totales en los siguientes tramos:

  • Ruta Nacional 66, a la altura de la Aduana AFIP, con desvío de tránsito por colectora.
  • Acceso sur de San Salvador de Jujuy, desde el derivador a Ruta Provincial 1 hasta la rotonda de Gendarmería.
  • Ruta Provincial 1, desde la rotonda de Gendarmería hasta avenida Savio.
  • Retorno de avenida Río Bamba hacia el acceso a avenida Savio, en sentido norte-sur.
  • Avenida Savio hasta el acceso a Ruta Nacional 9, pasando por YPF Sigma.

Recomendaciones para circular

Ante la circulación del camión de gran porte, se recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal de tránsito, circular con extrema precaución y prever demoras en los sectores alcanzados por el operativo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Plaza Belgrano: colocaron vallas como medida de seguridad antes del partido

Cómo acceder a la tarifa social de la luz en Jujuy: quiénes pueden solicitarla y requisitos

La inflación de junio en Jujuy fue del 1,6%: qué productos subieron más y cuáles bajaron

Lolo Martínez analizó Argentina vs. Inglaterra: pronóstico infartante y equipo ideal

Cómo trabajarán los taxistas jujeños durante Argentina-Inglaterra

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA  video
SMN.

Vientos fuertes en el NOA: anuncian alerta naranja para Jujuy y Salta

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo de Argentina donde reina la calma, la naturaleza y paisajes soñados. video
Sociedad.

El pueblo de Catamarca donde reina la calma, la naturaleza y paisajes soñados

Comercios de Jujuy modificarán sus horarios por la semifinal del Mundial 2026 (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Argentina vs. Inglaterra: cómo atenderán los comercios de Jujuy este miércoles

Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA  video
SMN.

Vientos fuertes en el NOA: anuncian alerta naranja para Jujuy y Salta

Menores desaparecidas en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a dos menores desaparecidas en distintas localidades de Jujuy

Lionel Scaloni. video
Jujuy.

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel