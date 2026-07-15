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15 de julio de 2026 - 12:09
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Lolo Martínez analizó Argentina vs. Inglaterra: pronóstico infartante y equipo ideal

Lolo Martínez pronosticó un triunfo argentino por 4 a 3, reveló sus cábalas y armó su equipo ideal para enfrentar a Inglaterra

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Las cábalas de Lolo para ver a la Selección

Antes de comenzar con el análisis futbolístico, Lolo contó que verá el partido en su casa y respetará una costumbre familiar que mantiene cada vez que juega Argentina.

En mi casa, como siempre, por la cábala”, respondió al ser consultado sobre dónde miraría el encuentro.

La principal condición es compartir el partido únicamente con su mamá. “Verlo con mi mamá y yo, nadie más”, explicó.

Además, contó que su papá deberá llevar a Cata a dormir, una situación que también forma parte del ritual familiar. Para acompañar la tarde, anticipó que posiblemente prepararán una picada.

Acertó el resultado de España frente a Francia

Lolo también habló de la primera semifinal del Mundial y aseguró que había pronosticado una victoria de España por 2 a 0 frente a Francia.

Su argumento estuvo relacionado con el rendimiento que había mostrado el seleccionado francés en su partido anterior contra Marruecos.

En Francia, cuando jugó contra Marruecos, tenía a Olise, a Doué, a esos dormidos. Entonces, ahora contra España, se volvieron a dormir y España hizo dos goles”, sostuvo.

Para Lolo, ningún futbolista francés tuvo una buena actuación y Kylian Mbappé tampoco logró destacarse.

En Francia no hubo uno que haya jugado bien”, afirmó.

Su pronóstico para Argentina vs. Inglaterra

Al momento de analizar la semifinal de este miércoles, Lolo anticipó un encuentro muy difícil y con una definición dramática.

Para mí va a estar duro. Ganamos 4 a 3”, lanzó ante la sorpresa de los conductores de Arriba Jujuy.

Según su relato, Inglaterra comenzará ganando durante el primer tiempo con un gol de Jude Bellingham. En el complemento, Lionel Messi marcará el empate, aunque el conjunto inglés volverá a ponerse en ventaja.

Luego aparecerá Lautaro Martínez para igualar el marcador y llevar el encuentro al tiempo suplementario.

En el alargue, Inglaterra convertirá nuevamente, pero Argentina reaccionará y alcanzará el 3 a 3. La definición llegaría en el cierre del partido.

Al último, a los 120 más 3, lo ganamos 4 a 3”, pronosticó.

Lolo descartó por completo una definición desde el punto penal. “A penales no llegamos. Vamos a sufrir, pero ganamos”, aseguró.

El equipo ideal de Lolo Martínez

Lolo también eligió a los futbolistas que deberían ser titulares frente a Inglaterra. Para el arco se inclinó por Emiliano “Dibu” Martínez, aunque consideró que todavía no mostró su mejor nivel durante el Mundial.

En el partido contra Suiza estuvo bien, apareció el Dibu muy bien. Después no lo vi bien”, analizó.

En la defensa ubicó a Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo y eligió como centrales a Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero.

Sobre el defensor cordobés, fue contundente: “El Cuti es increíble. Está muy bien”.

En el mediocampo, Lolo propuso una modificación y señaló que incluiría a Nico Paz en lugar de Rodrigo De Paul.

Está joven, es rápido y en el partido contra Jordania demostró”, argumentó.

Para la delantera eligió a Lionel Messi y Julián Álvarez. Lautaro Martínez, en cambio, sería una alternativa para ingresar durante el segundo tiempo.

Julián Álvarez hizo un golazo. Aunque el Toro también, pero fue de penal”, explicó.

Además, respaldó el rendimiento de Exequiel Palacios, uno de los jugadores más destacados del equipo durante la competencia.

Confianza para una posible final ante España

Lolo aseguró que, en caso de superar a Inglaterra, Argentina estará en condiciones de vencer a España en la final.

Nosotros no vamos a estar dormidos y vamos a estar muy, muy prendidos, conectados todos con todos”, sostuvo.

A pesar de anticipar otro encuentro con sufrimiento, se mostró convencido de que la Selección podrá volver a levantar el trofeo.

Volvemos a ser campeones. Vamos a ser campeones”, afirmó.

Durante la entrevista también se reprodujo el saludo que Lionel Scaloni envió a la Escuela N° 233 de Maestro Patricio y a todos los jujeños.

Estamos intentando hacer todo lo bueno hasta el final para que la gente disfrute”, expresó el entrenador argentino en el mensaje.

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