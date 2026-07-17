Fuerte viento derribó el cartel de acceso a Río Blanco en Palpalá

Vientos intensos provocaron la caída del cartel de ingreso a Río Blanco

Las fuertes ráfagas que se registran en la provincia provocaron la caída del cartel ubicado en el acceso a Río Blanco, en Palpalá. La estructura cedió por la intensidad del viento y debió ser retirada. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos.

El fuerte viento derribó el cartel de ingreso a Río Blanco en Palpalá Las intensas ráfagas que afectaron a Palpalá durante la madrugada de este viernes ocasionaron la caída del cartel que identifica el acceso a Río Blanco. La estructura no resistió la fuerza del viento y terminó desplomándose sobre el sector donde estaba emplazada.

A pesar de la magnitud del hecho, desde las autoridades informaron que no hubo personas heridas ni se registraron otros inconvenientes vinculados al incidente.

Tras la caída, el cartel fue retirado del lugar y trasladado al templo de Río Blanco, donde permanecerá resguardado hasta que se defina qué medidas se adoptarán para su reparación o eventual reinstalación.

El episodio se produjo en el marco del alerta meteorológico vigente por fuertes vientos en Jujuy, donde se esperan ráfagas de gran intensidad durante gran parte de la jornada. Ante estas condiciones, los organismos de emergencia recomiendan evitar circular cerca de árboles, postes, carteles y otras estructuras que puedan verse afectadas por el viento, además de mantenerse atentos a los informes oficiales sobre la evolución del fenómeno.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.