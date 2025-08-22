viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 11:38
Sorprendente aparición de un yacaré en Río Bermejo en Salta: impactantes imágenes

Pescadores que iban por el Río Bermejo en la provincia de Salta capturaron el momento. Las imágenes del yacaré causaron sorpresa en las redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Un inesperado episodio causó gran sorpresa a pescadores que recorrían el Río Bermejo en la provincia de Salta. A través del video que grabaron, se puede observar a un imponente yacaré desplazándose entre las ramas en el agua.

Cómo fue el momento en el que apareció el yacaré en Salta

Según los pescadores que estuvieron en el lugar, se trataría de un ejemplar de yacaré albino de gran tamaño.

En las imágenes que se hicieron viral en TikTok, se puede ver al reptil circulando lentamente hacia el Río Bermejo, regresando a su hábitat natural.

Según informaron especialistas, este yacaré filmado pertenece a la familia de los caimanes, una especie que puede superar los dos metros de largo y que se distribuye en humedales y ríos del norte argentino, especialmente en Salta, Chaco, Formosa y Corrientes.

La aparición en el Río Bermejo, construiría una muestra clara de la riqueza natural que todavía conserva la región, aunque también remarcan la importancia de respetar la distancia y no alterar el comportamiento de la fauna silvestre.

