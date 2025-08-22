viernes 22 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de agosto de 2025 - 10:21
Economía.

ANSES: beneficiarios de la AUH podrían tener créditos de hasta $1.350.000 en septiembre 2025

Quienes tengan AUH y SUAF pueden pedir créditos de hasta $1.350.000 en Banco Nación o Banco Provincia, con plazos de hasta 72 meses y trámite 100% online.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000. &nbsp;

AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000.

 

Los créditos para beneficiarios de ANSES están dirigidos a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Estos préstamos se tramitan exclusivamente a través del Banco Nación y el Banco Provincia, con acreditación rápida y cuotas fijas.

Lee además
Programa Hogar.
Cronograma.

Mi ANSES Programa Hogar: montos y fechas de cobro en agosto de 2025
Cuándo cobro mi jubilación de ANSES en agosto 2025 según el último número del DNI.  
Economía.

ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados en agosto 2025?

La propuesta ofrece montos accesibles que van desde $100.000 hasta $1.350.000, con plazos que oscilan entre 12 y 72 meses. Para poder acceder, es imprescindible cumplir con los requisitos establecidos por las entidades financieras.

AUH
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025

¿Quiénes pueden acceder a los créditos?

Los créditos están destinados a:

  • Personas que perciben AUH o SUAF, con los haberes depositados en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Mayores de 18 años y con residencia en Argentina.
  • Titulares de cuenta bancaria activa, con Clave Digital y CUIL habilitados.
  • Aquellos que cuenten con un historial crediticio favorable.
  • Beneficiarios cuyos ingresos no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio de 2025.
AUH
Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025.

Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025.

¿De cuánto son los montos y cuáles son los plazos?

Los créditos ofrecen:

  • Monto mínimo: $100.000
  • Monto máximo: $1.350.000
  • Plazos: de 12 a 72 meses
  • TNA: 79%
  • CFTEA: 114,92%
  • Cuotas fijas durante todo el préstamo

Esto permite planificar el gasto mensual, aunque en plazos más prolongados los intereses pueden acumularse y resultar elevados.

ANSES
ANSES: Los sectores que cobrarán bonos y aumentos en el mes de junio 2025

ANSES: Los sectores que cobrarán bonos y aumentos en el mes de junio 2025

¿Cómo se tramita el crédito de manera online?

El proceso es totalmente digital y se realiza a través de los homebanking de Banco Nación o Banco Provincia:

  • Acceder a la plataforma oficial del banco.
  • Elegir la opción “Créditos para beneficiarios de ANSES”.
  • Iniciar sesión con usuario y Clave Digital.
  • Seleccionar el tipo de asignación (AUH o SUAF).
  • Definir el monto y el plazo de devolución.
  • Confirmar la solicitud.

Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria del solicitante en menos de 48 horas hábiles.

Cuándo cobro SUAF
Cuándo cobro SUAF

Cuándo cobro SUAF

¿Por qué solo Nación y Provincia dan estos créditos?

Este beneficio se ofrece exclusivamente a través de estas dos entidades públicas gracias a un acuerdo operativo con ANSES, que permite verificar información al instante, minimizar riesgos de fraude y asegurar acreditaciones rápidas. Asimismo, al tratarse de bancos estatales, las condiciones suelen ser más favorables que las que ofrecen las instituciones privadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mi ANSES Programa Hogar: montos y fechas de cobro en agosto de 2025

ANSES: ¿Cuándo cobran los jubilados en agosto 2025?

Mi ANSES: ¿Por qué no cobré el Programa Hogar en agosto 2025? Motivos y cómo reclamar

Cómo quedan las jubilaciones en septiembre tras el dato de la inflación

Sorprendente aparición de un yacaré en Río Bermejo en Salta: impactantes imágenes

Lo que se lee ahora
paro de controladores aereos: como afecta a los vuelos de jujuy este viernes 22 de agosto
Importante.

Paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos de Jujuy este viernes 22 de agosto

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo video
Urgente.

Matías Jurado se reunió con el fiscal y rompió el silencio: qué le dijo

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Marcha Evocativa por el Éxodo Jujeño en la ciudad (foto archivo).
Jujuy.

Hoy se realizará la Marcha Evocativa: recorrido, horario, cortes y todos los detalles

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes video
Crimen.

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad
Cambios.

Cambios en el desfile de las carrozas técnicas de la FNE 2025: sin grupos electrógenos y con mayor seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel