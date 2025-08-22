ANSES: beneficiarios de la AUH podrían tener créditos de hasta $1.350.000 en septiembre 2025

AUH y SUAF de ANSES podrán acceder a créditos de hasta $1.350.000.

Los créditos para beneficiarios de ANSES están dirigidos a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) . Estos préstamos se tramitan exclusivamente a través del Banco Nación y el Banco Provincia , con acreditación rápida y cuotas fijas .

La propuesta ofrece montos accesibles que van desde $100.000 hasta $1.350.000 , con plazos que oscilan entre 12 y 72 meses . Para poder acceder, es imprescindible cumplir con los requisitos establecidos por las entidades financieras.

¿De cuánto son los montos y cuáles son los plazos?

Los créditos ofrecen:

Monto mínimo: $100.000

$100.000 Monto máximo: $1.350.000

$1.350.000 Plazos: de 12 a 72 meses

de 12 a 72 meses TNA: 79%

79% CFTEA: 114,92%

114,92% Cuotas fijas durante todo el préstamo

Esto permite planificar el gasto mensual, aunque en plazos más prolongados los intereses pueden acumularse y resultar elevados.

¿Cómo se tramita el crédito de manera online?

El proceso es totalmente digital y se realiza a través de los homebanking de Banco Nación o Banco Provincia:

Acceder a la plataforma oficial del banco .

. Elegir la opción “Créditos para beneficiarios de ANSES” .

. Iniciar sesión con usuario y Clave Digital .

. Seleccionar el tipo de asignación (AUH o SUAF).

(AUH o SUAF). Definir el monto y el plazo de devolución .

. Confirmar la solicitud.

Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria del solicitante en menos de 48 horas hábiles.

¿Por qué solo Nación y Provincia dan estos créditos?

Este beneficio se ofrece exclusivamente a través de estas dos entidades públicas gracias a un acuerdo operativo con ANSES, que permite verificar información al instante, minimizar riesgos de fraude y asegurar acreditaciones rápidas. Asimismo, al tratarse de bancos estatales, las condiciones suelen ser más favorables que las que ofrecen las instituciones privadas.