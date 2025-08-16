Cómo quedan las jubilaciones en septiembre tras el dato de la inflación

Las jubilaciones y las pensiones subirán en septiembre tras la actualización aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) luego de conocer el dato de la inflación de julio que fue del 1,9% según el INDEC.

Con ese aumento, el haber mínimo mensual ascenderá a $320.277,18 . Hay que sumarle un bono extraordinario de $70.000, que permanece sin modificación y que cobran algunos pasivos, por lo que el monto final para quienes cobran el haber mínimo será de $390.277,18.

La jubilación máxima actualizada alcanza los $2.155.162,17 . Para la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto establecido es de $256.221,74, a lo que se agrega el bono, lo que da un total de $326.221,74. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el valor regular se ubica en $224.194,02 y, con el bono, la cifra llega a $294.194,02.

Así quedan las jubilaciones en agosto.

Los nuevos valores de las jubilaciones

Jubilación mínima: $320.277,18

Bono extraordinario para haberes mínimos: $70.000

Total jubilación mínima + bono: $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74

Total PUAM + bono: $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02

Total PNC + bono: $294.194,02

Bono extraordinario

Ese extra es de $70.000 y fue implementado con el objetivo de reforzar el poder adquisitivo de quienes perciben los haberes más bajos, según el esquema oficial vigente desde meses anteriores, suma que se acredita automáticamente junto con el haber tradicional.

Para quienes reciben una suma superior a la mínima, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18, y desde esa cifra, el adicional deja de ser adjudicado y el beneficiario percibe solo su haber regular.

Los pagos de septiembre se distribuyen según la finalización del Documento Nacional de Identidad, como se estipula mes a mes, por lo que cada beneficiario tiene fecha asignada dentro de un calendario que se extiende a lo largo del mes.

Inflación de julio

Este miércoles por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de julio del 2025 fue de 1,9% y la interanual acumula el 36,6%. Asimismo, en el año acumula una variación de 17,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y Pan y cereales en las regiones GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,9%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%).