Un jugador de Rosario Central tuvo un accidente en la ruta y fue asistido por sus compañeros

El joven jugador de Rosario Central , Kevin Gutiérrez , sufrió un accidente de tránsito este viernes por la mañana mientras se dirigía al entrenamiento. Según informó el club, el mediocampista de 19 años recibió ayuda inmediata de compañeros que pasaban por la zona y luego fue trasladado a un hospital .

“El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad ”, señaló la entidad en un comunicado. Añadieron que el futbolista se encuentra en buen estado y fue derivado al Sanatorio Mapaci para una evaluación médica , mientras que sus compañeros que circulaban por el lugar lo asistieron de forma inmediata.

El portal Rosario 3 informó que tras el accidente, Kevin Gutiérrez sufrió un traumatismo craneal y un golpe en un brazo , y detalló que durante la mañana de este viernes se produjeron al menos tres siniestros viales en la Autopista Rosario-Buenos Aires , uno de ellos protagonizado por el mediocampista formado en las inferiores de Rosario Central.

La jornada comenzó con un accidente de gran envergadura en el acceso a Rosario, cuando un camión chocó contra otro vehículo de gran porte y volcó unas 30 toneladas de harina sobre la ruta . El incidente no solo interrumpió el tránsito , sino que provocó una larga fila de vehículos que se extendió por varios kilómetros, afectando tanto la entrada como la salida de la ciudad .

Más tarde, en la mano contraria de la autopista, rumbo a Buenos Aires, se registró un segundo choque que involucró a dos vehículos, un incidente que, según los informes, se produjo por la congestión generada por el primer accidente.

El comunicado que difundió Rosario Central.

Ya por la tarde, la situación se complicó nuevamente en el peaje de General Lagos, donde Kevin Gutiérrez sufrió un accidente cerca de las barreras, en un tramo donde el tránsito estaba prácticamente detenido. En redes sociales se difundió un video que mostraba un Peugeot 208 blanco con serios daños y a varios futbolistas del plantel de Rosario Central conversando con la Policía en el lugar.

Compañeros de Rosario Central asisten a Gutiérrez

Según el medio rosarino, entre los jugadores que ayudaron a Kevin Gutiérrez se encontraban Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, quienes en ese momento se dirigían al predio de Arroyo Seco para participar de la práctica matutina, preparatoria para el clásico contra Newell’s, programado este sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

El mediocampista derecho, nacido el 30 de enero de 2006, firmó su primer contrato profesional por dos temporadas con Rosario Central en abril de 2023, poco antes de ser uno de los 21 jugadores convocados por Diego Placente para la selección argentina Sub 17, que finalizó en cuarta posición en el Mundial disputado en Indonesia.

Así quedó el auto de Kevin Gutiérrez.

Preparativos y alineación de Rosario Central para el clásico

En lo que va del Torneo Clausura, el jugador había tenido minutos en el empate como local frente a Godoy Cruz de Mendoza durante la primera fecha, jornada que también marcó el reestreno de Ángel Di María, representando su debut oficial como profesional. El equipo dirigido por Ariel Holan completará hoy los últimos ajustes tácticos de cara al clásico de mañana ante Newell’s, que se disputará en el Gigante de Arroyito.

Este encuentro cobra relevancia porque el Canalla busca mantenerse en la zona de clasificación a octavos del Torneo Clausura, además de consolidar su posición para acceder a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, donde comparte el liderazgo con River. Sobre todo, el objetivo es ganar frente a su gente, en un partido que tiene un valor especial por el orgullo y la rivalidad de la ciudad.

Gutiérrez el día de su debut: fue por la primera fecha ante Godoy Cruz.

Aunque aún no se confirmó oficialmente, la posible alineación que dispondría Ariel Holan para el partido de mañana, a las 17.30 con arbitraje de Darío Herrera, sería: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz.

Cabe destacar que en el último encuentro ante Deportivo Riestra, el equipo de Arroyito sufrió la baja por lesión de la joven promesa Juan Giménez, quien sufrió un golpe grave en la rodilla.