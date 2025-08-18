Impactante accidente en la carrera de General Roca: cómo está el piloto y qué pasó

Juan Ignacio Álvarez sufrió un fuerte accidente durante la competencia de la Fiat Competizione, que este fin de semana llegó a General Roca, Río Negro, para disputar la sexta fecha de la temporada. El vehículo presentó un fallo en los frenos, lo que provocó que Álvarez perdiera el control, volcara diez veces y finalmente chocara contra el muro de contención.
Afortunadamente, pudo salir por sus propios medios, aunque sufrió lesiones derivadas del impacto. Según reportó Carburando, los estudios médicos determinaron que Álvarez sufrió una fractura de clavícula. Aunque se encuentra fuera de peligro, fue trasladado a un centro de salud para continuar con los controles correspondientes.
Estado del auto tras el accidente
Después del incidente, el vehículo fue retirado del autódromo mediante una grúa, y las cámaras de Carburando mostraron que quedó totalmente destruido.
El accidente ocurrió en la séptima vuelta de una carrera prevista a 20 minutos más una vuelta adicional. La competencia se detuvo durante varios minutos y, al reanudarse, la victoria fue para Daniel Cosenza, quien lideró de principio a fin.
La Fiat Competizione, categoría telonera del TC2000, fue diseñada con énfasis en calidad, tecnología y distinción, ofreciendo emociones fuertes, adrenalina y satisfacción para los fanáticos que sueñan con conducir un auto de carrera profesional, según su página oficial.
