Impactante accidente en la carrera de General Roca: cómo está el piloto y qué pasó

Cuál es el estado de salud del piloto que sufrió un impactante vuelco en una carrera en Río Negro.

Juan Ignacio Álvarez sufrió un fuerte accidente durante la competencia de la Fiat Competizione, que este fin de semana llegó a General Roca, Río Negro, para disputar la sexta fecha de la temporada. El vehículo presentó un fallo en los frenos, lo que provocó que Álvarez perdiera el control, volcara diez veces y finalmente chocara contra el muro de contención.

Afortunadamente, pudo salir por sus propios medios, aunque sufrió lesiones derivadas del impacto. Según reportó Carburando, los estudios médicos determinaron que Álvarez sufrió una fractura de clavícula. Aunque se encuentra fuera de peligro, fue trasladado a un centro de salud para continuar con los controles correspondientes.

Desde adentro: así fue el fuerte vuelco de Juan Ignacio Álvarez en Roca



En las últimas horas, el piloto compartió el video de la cámara instalada dentro de su auto, e impactó a todos con lo que se vio.



La nota https://t.co/PHllN4j9sb pic.twitter.com/mwdOHZDTca — Mejor Informado (@mejorinformado) August 18, 2025 Estado del auto tras el accidente Después del incidente, el vehículo fue retirado del autódromo mediante una grúa, y las cámaras de Carburando mostraron que quedó totalmente destruido.

Juan Ignacio Álvarez protagonizó un espectacular vuelco en la final de la @fiatcomparg en General Roca.#FiatCompetizione #Alvarez pic.twitter.com/Yt0Qohah3I — Carburando (@CarburandoTV) August 17, 2025 El accidente ocurrió en la séptima vuelta de una carrera prevista a 20 minutos más una vuelta adicional. La competencia se detuvo durante varios minutos y, al reanudarse, la victoria fue para Daniel Cosenza, quien lideró de principio a fin.

Así quedó el auto de Juan Ignacio Álvarez luego de su tremendo accidente en la final de la @fiatcomparg en Gral. Roca.



El piloto se encuentra internado y consciente en un hospital local.#FiatCompetizione #Álvarez pic.twitter.com/dNNRu5EBR7 — Carburando (@CarburandoTV) August 17, 2025 La Fiat Competizione, categoría telonera del TC2000, fue diseñada con énfasis en calidad, tecnología y distinción, ofreciendo emociones fuertes, adrenalina y satisfacción para los fanáticos que sueñan con conducir un auto de carrera profesional, según su página oficial.

