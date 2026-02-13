viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de febrero de 2026 - 12:12
Tragedia.

Accidente fatal en Chubut: un nene de 6 años murió tras volcar la camioneta familiar

Regresaba de visitar la reserva de Punta Tombo cuando el vehículo perdió estabilidad y volcó en la ruta. El menor llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Camino a Punta Tombo, Chubut..

Camino a Punta Tombo, Chubut..

Un nene de seis años murió en un accidente vial mientras disfrutaba de las vacaciones junto a su familia en la provincia de Chubut, en la ruta que conduce al Área Natural Protegida de Punta Tombo. Fuentes de la Comisaría Distrito Rawson indicaron que la familia está compuesta por una pareja y cuatro hijos.

Lee además
Ledesma: una adolescente resultó herida tras un accidente provocado por animales sueltos
Interior.

Ledesma: una joven resultó herida tras un accidente provocado por animales sueltos
Foto alusiva de un siniestro en la curva de la muerte
Datos alarmantes.

La "curva de la muerte" registró el 36% de los accidentes del acceso sur en enero 2026

En base a lo informado, se trasladaban desde Playa Unión, el principal balneario de Rawson, hacia la reserva donde cada verano se concentra la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del territorio continental argentino. En un sector de curva cerrada de la ruta hacia Punta Tombo, a pocos kilómetros de la entrada a la reserva, la camioneta Toyota SW4 dorada en la que viajaba la familia perdió el control y terminó volcando.

La camioneta en la que se trasladaba con su familia volcó en el camino a la reserva de Punta Tombo.

El hecho se produjo durante la tarde del jueves. “Ocurrió aproximadamente a ocho kilómetros de Punta Tombo”, detalló Norberto Torres, segundo jefe de la Comisaría de Rawson.

El menor sufrió traumatismos severos y, aunque fue trasladado al Hospital Zonal Adolfo Márgara de Trelew por su familia con la colaboración de transeúntes que pasaban por la zona, falleció poco después de las 19 debido a la gravedad de las lesiones.

Chubut: el resto de la familia, fuera de peligro

Torres indicó que el nene llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del vuelco. Agregó que, hasta el momento, no se ha podido determinar quién conducía el vehículo.

Punta Tombo es la principal reserva de pingüinos de Magallanes de Chubut.

El accidente ocurrió en un lugar sin señal

Además, señaló que el siniestro ocurrió en un tramo de la ruta sin cobertura de señal telefónica, lo que impidió a la familia comunicarse con los servicios de emergencia, y que fueron personas que pasaban por la zona quienes brindaron asistencia antes de que la policía arribara al lugar.

Los demás pasajeros que iban a bordo de la camioneta fueron trasladados al centro de salud para someterse a controles médicos. Si bien no se difundieron detalles sobre la gravedad de sus heridas, se indicó que ninguno presentaba lesiones de extrema consideración. “Están fuera de peligro”, confirmó el comisario.

De dónde era la familia que volcó en Punta Tombo

Según la información disponible, la familia no residía en Chubut. Se trata de personas oriundas de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que se encontraban disfrutando de unas vacaciones en la región patagónica.

El hecho fue confirmado a FM EL CHUBUT por el comisario Norberto Torres.

Una ruta que requiere extremar cuidados

El vehículo, una Toyota, fue retenido por las autoridades para que se le practiquen peritajes destinados a esclarecer con mayor exactitud las causas del siniestro. El análisis buscará determinar si el vuelco se debió a algún factor externo, a un posible fallo mecánico, o si simplemente el conductor perdió el control al enfrentar las condiciones complejas de la ruta.

“Lo que refieren es que la curva (donde se produjo el vuelco) es muy cerrada y eso los sorprendió”, indicó el comisario Torres. Agregó que las condiciones del camino en el punto del siniestro no mostraban anomalías ni diferencias respecto a lo habitual.

Vuelco fatal cerca de Punta Tombo.

La reserva de Punta Tombo constituye uno de los destinos turísticos más concurridos de la provincia, especialmente en la franja costera.

La vía que la une con Rawson registra un intenso tránsito tanto de visitantes como de vecinos, sobre todo durante el verano, cuando la colonia de pingüinos llega al Área Natural Protegida. Se trata de un trayecto que combina tramos pavimentados con sectores de ripio y curvas pronunciadas, lo que exige máxima precaución al conducir.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ledesma: una joven resultó herida tras un accidente provocado por animales sueltos

La "curva de la muerte" registró el 36% de los accidentes del acceso sur en enero 2026

Accidente en la ruta 9: chocó contra un caballo y terminó con traumatismos y fracturas

Choque entre una moto y una camioneta en Cuyaya dejó a un joven con fractura expuesta

Tragedia en Tilcara: murió un joven motociclista tras impactar con un auto

Lo que se lee ahora
dia mundial de la radio, un medio que sigue uniendo al mundo y a generaciones
Efemérides.

Día Mundial de la Radio, un medio que sigue uniendo al mundo y a generaciones

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval
Atención.

Estado de las rutas en Jujuy este viernes 13 de febrero en pleno inicio del Carnaval

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA). video
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación,  armas, entre otras

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo y sorprende a la comunidad científica.
Mundo.

Descubren en Indonesia la pitón más larga del mundo: sorpresa en la comunidad científica

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy
Pronóstico.

Emitieron un alerta por tormentas fuertes durante el carnaval en Jujuy

Hubo tres peatones atropellados y 450 atenciones durante el Jueves de Comadres en Jujuy video
Balance final.

Tres personas atropelladas y más de 450 asistencias durante el Jueves de Comadres en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel