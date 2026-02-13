Accidente fatal en Chubut: un nene de 6 años murió tras volcar la camioneta familiar

Un nene de seis años murió en un accidente vial mientras disfrutaba de las vacaciones junto a su familia en la provincia de Chubut , en la ruta que conduce al Área Natural Protegida de Punta Tombo . Fuentes de la Comisaría Distrito Rawson indicaron que la familia está compuesta por una pareja y cuatro hijos.

Datos alarmantes. La "curva de la muerte" registró el 36% de los accidentes del acceso sur en enero 2026

En base a lo informado, se trasladaban desde Playa Unión , el principal balneario de Rawson , hacia la reserva donde cada verano se concentra la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del territorio continental argentino. En un sector de curva cerrada de la ruta hacia Punta Tombo , a pocos kilómetros de la entrada a la reserva , la camioneta Toyota SW4 dorada en la que viajaba la familia perdió el control y terminó volcando.

El hecho se produjo durante la tarde del jueves. “Ocurrió aproximadamente a ocho kilómetros de Punta Tombo” , detalló Norberto Torres , segundo jefe de la Comisaría de Rawson .

La camioneta en la que se trasladaba con su familia volcó en el camino a la reserva de Punta Tombo.

El menor sufrió traumatismos severos y, aunque fue trasladado al Hospital Zonal Adolfo Márgara de Trelew por su familia con la colaboración de transeúntes que pasaban por la zona, falleció poco después de las 19 debido a la gravedad de las lesiones.

Chubut: el resto de la familia, fuera de peligro

Torres indicó que el nene llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del vuelco. Agregó que, hasta el momento, no se ha podido determinar quién conducía el vehículo.

Punta Tombo es la principal reserva de pingüinos de Magallanes de Chubut.

El accidente ocurrió en un lugar sin señal

Además, señaló que el siniestro ocurrió en un tramo de la ruta sin cobertura de señal telefónica, lo que impidió a la familia comunicarse con los servicios de emergencia, y que fueron personas que pasaban por la zona quienes brindaron asistencia antes de que la policía arribara al lugar.

Los demás pasajeros que iban a bordo de la camioneta fueron trasladados al centro de salud para someterse a controles médicos. Si bien no se difundieron detalles sobre la gravedad de sus heridas, se indicó que ninguno presentaba lesiones de extrema consideración. “Están fuera de peligro”, confirmó el comisario.

De dónde era la familia que volcó en Punta Tombo

Según la información disponible, la familia no residía en Chubut. Se trata de personas oriundas de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que se encontraban disfrutando de unas vacaciones en la región patagónica.

El hecho fue confirmado a FM EL CHUBUT por el comisario Norberto Torres.

Una ruta que requiere extremar cuidados

El vehículo, una Toyota, fue retenido por las autoridades para que se le practiquen peritajes destinados a esclarecer con mayor exactitud las causas del siniestro. El análisis buscará determinar si el vuelco se debió a algún factor externo, a un posible fallo mecánico, o si simplemente el conductor perdió el control al enfrentar las condiciones complejas de la ruta.

“Lo que refieren es que la curva (donde se produjo el vuelco) es muy cerrada y eso los sorprendió”, indicó el comisario Torres. Agregó que las condiciones del camino en el punto del siniestro no mostraban anomalías ni diferencias respecto a lo habitual.

Vuelco fatal cerca de Punta Tombo.

La reserva de Punta Tombo constituye uno de los destinos turísticos más concurridos de la provincia, especialmente en la franja costera.

La vía que la une con Rawson registra un intenso tránsito tanto de visitantes como de vecinos, sobre todo durante el verano, cuando la colonia de pingüinos llega al Área Natural Protegida. Se trata de un trayecto que combina tramos pavimentados con sectores de ripio y curvas pronunciadas, lo que exige máxima precaución al conducir.