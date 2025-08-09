Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico

Este 8 de agosto de 2025, un vehículo se incendió tras protagonizar un accidente en una de las rutas más transitadas en Monterrico . La rápida intervención del personal policial y bomberos evitó una tragedia mayor, controlando el siniestro en poco tiempo y sin registrador heridos.
En horas de la noche del jueves 8 de agosto, aproximadamente a las 21:10, un llamado urgente llegó a la seccional N°29 alertando sobre un grave accidente vehicular con incendio en la Ruta N°42, justo a la altura de El Edén, una zona de importante tránsito y circulación. La emergencia movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad y bomberos, quienes se desplazaron con máxima urgencia al lugar para contener la situación.
El operativo
El operativo fue encabezado por el móvil N°05 quienes lograron arribar pronto al sitio del siniestro. Allí se encontró un vehículo envuelto en llamas producto del accidente sufrido momentos antes.
Con profesionalismo y rapidez, el personal actuó para extinguir el fuego que amenazaba con expandirse, realizando la bata de importación enfriamiento para evitar rebrotes. Luego, se aseguró la zona para garantizar la seguridad de otros conductores y transeúntes hasta que quedó controlada la emergencia.
Afortunadamente, y pese a la magnitud visual del incendio, no se registraron heridos ni víctimas fatales. Solo se confirmarán daños materiales significativos en el vehículo involucrado. Las labores de control y peritaje culminaron alrededor de las 22:10, cuando el operativo funcionó sin novedades a la base.
