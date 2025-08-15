viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 09:48
Siniestro vial

Fuerte choque entre un auto y una moto en Alto Comedero

Un auto impactó por detrás a una moto en la Ruta 9 cerca de la terminal. El conductor resultó con lesiones leves, pese al fuerte impacto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El violento siniestro vial, según comentaron en el lugar y así lo demuestran las imgenes, ocurrió esta mañana alrededor de las 6h en la Ruta Nacional9, a metros de la Terminal de Ómnibus en Alto Comedero. Un automóvil Peugeot blanco impactó por detrás a una motocicleta roja, lanzando al motociclista contra el parabrisas.

Fuerte choque en la mañana de este viernes

Al lugar arribó personal del Same que atendió al hombre con golpes y lesiones leves. En tanto que el conductor del automóvil salió ileso.

Según fuentes de la Seccional62 del barrio Sargento Cabral, ambos circulaban en dirección sur–norte cuando, por causas que se investigan, el conductor del auto no advirtió la presencia de la moto y la embistió violentamente.

La policía intervino rápidamente junto a personal del SAME y de Seguridad Vial. El motociclista recibió atención médica en el lugar, afortunadamente, su estado fue catalogado como favorable.

El conductor del Peugeot fue sometido a un test de alcoholemia que dio negativo. Las autoridades investigan las causas del siniestro y trabajan para restablecer el tránsito, que fue interrumpido temporalmente.

Siniestros viales en Jujuy

Se trata de un incidente más en un escenario vial complejo: en lo que va de agosto, se reportaron al menos cinco muertes por siniestros viales en la provincia, según datos policiales y medios locales. Entre esos casos se cuenta un choque con volcadura en La Quiaca, un siniestro fatal en Monterrico donde un joven motociclista perdió la vida y un accidente en Fraile Pintado con consecuencias fatales

Además, en julio Jujuy cerró con seis víctimas fatales por siniestros viales, cifra que superó en 10a20% la registrada en el mismo período del año anterior

