Encontraron muerto al famoso actor surcoreano Song Young-Kyu

El actor surcoreano Song Young-Kyu fue encontrado muerto la mañana del lunes dentro de un auto estacionado en Yongin , en la provincia de Gyeonggi , al sur de Seúl . La policía comunicó que un amigo cercano lo localizó cerca de las 8 a.m. dentro del vehículo, ubicado en una zona residencial . El artista, conocido por su trabajo en cine y televisión , tenía 55 años .

Las autoridades indicaron que no hay indicios de asesinato ni se encontró una carta, y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

“ No hay indicios de participación de terceros ”, informó al revelar los primeros datos del caso. Se espera que en los próximos días se convoque a sus familiares para obtener más detalles sobre sus actividades recientes.

Song Young-Kyu fue un actor prominente en la industria cinematográfica y televisiva de Corea del Sur, conocido mundialmente por su papel como jefe Choi en la comedia de acción Extreme Job , estrenada en 2019 . Este filme, que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del cine coreano, impulsó el reconocimiento de Song entre audiencias internacionales más allá de su país natal.

El actor surcoreano de 55 años participó en más de cuarenta dramas, películas y obras teatrales a lo largo de tres décadas.

En ese film, encarnó a un líder de escuadrón de carácter firme, un papel que afianzó su reputación como un actor secundario confiable en la industria del entretenimiento.

La trayectoria artística de Song abarcó más de treinta años. Inició su carrera en 1994 con el musical infantil Wizard Mureul, y a lo largo de ese tiempo participó en más de 40 producciones, incluyendo series de televisión, largometrajes y montajes teatrales. Entre sus proyectos más recientes destacan sus roles en series de reconocimiento global, como Narcosantos de Netflix y La próxima apuesta de Disney+, ambas lanzadas en 2022.

La policía investiga las circunstancias de la muerte de Young-Kyu, cuyo cuerpo fue encontrado por un conocido en una zona residencial.

Song Young-Kyu y la acusación por conducción en estado de ebriedad

Según el reporte policial, condujo cerca de cinco kilómetros con un nivel de alcohol en sangre del 0,08 %, valor que en Corea del Sur implica la suspensión de la licencia de conducir. El caso fue enviado a la fiscalía, y al momento de su fallecimiento, la imputación formal aún estaba en proceso.

Como consecuencia de este hecho, Song Young-Kyu fue excluido de dos importantes producciones televisivas en curso: The Defects (ENA) y The Winning Try (SBS). Esta medida también afectó su rol en la puesta teatral Shakespeare in Love.

Los medios especializados señalan que las sanciones públicas ante polémicas de esta naturaleza son comunes en el ámbito del entretenimiento en Corea del Sur, donde las personalidades públicas están bajo constante escrutinio social y mediático respecto a su conducta.

Tras un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, Song Young-Kyu fue apartado de proyectos en desarrollo en televisión y teatro.

En este contexto, tras anunciarse su castigo y la exclusión de proyectos en desarrollo, el mundo artístico resaltó la fuerte presión que enfrentan los actores surcoreanos. El caso de Song se suma a otros recientes que han alimentado la discusión sobre la salud mental y el intenso monitoreo mediático que sufren los artistas en esa nación.

La trayectoria artística de Song Young-Kyu incluyó producciones como Trick, Stove League, Baseball Girl y Hyena, donde se destacó como un actor de reparto capaz de aportar solidez y profundidad a los equipos de trabajo. Expertos de la industria destacan que su constancia y habilidad lo posicionaron como una elección frecuente para roles que demandaban presencia y verosimilitud en pantalla.

Al momento de su fallecimiento, Song formaba parte del elenco de The Defects y The Winning Try, series emitidas por canales surcoreanos. Estaba casado y era padre de dos hijas. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias precisas de su muerte.