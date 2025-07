A 25 años del estreno de la película "Scary Movie": ¿cómo están hoy los actores?

Hace un cuarto de siglo , en julio del año 2000 , se lanzó la película Scary Movie, una parodia innovadora que desmanteló los clichés esenciales del cine de terror de los años noventa, haciendo referencia directa a franquicias como Scream , The Exorcist e I Know What You Did Last Summer .

Anna Faris saltó a la fama como Cindy Campbell en Scary Movie, un papel que la convirtió en ícono de la comedia física y la mantuvo como protagonista en cuatro entregas. Tras ese éxito, se enfocó en comedias románticas como The House Bunny, What’s Your Number? y Overboard, además de prestar su voz en filmes animados como Cloudy With a Chance of Meatballs, The Emoji Movie y Alvin and the Chipmunks.

En TV brilló con Mom (CBS), junto a Allison Janney, durante ocho temporadas. En lo personal, estuvo casada con Chris Pratt (con quien tiene un hijo) y desde 2021 está casada con Michael Barrett. Actualmente conduce el pódcast Unqualified, con millones de oyentes. En 2024 dijo a People que volvería a Scary Movie solo por un buen salario y compartir escena con Regina Hall.

Regina Hall brilló como Brenda Meeks en Scary Movie, convirtiéndose en símbolo de irreverencia y ruptura de estereotipos. Fuera de la saga, construyó una carrera sólida con franquicias como The Best Man y Think Like a Man, y fue premiada como Mejor Actriz por Support the Girls en 2018, siendo la primera afroamericana en recibir ese galardón.

También destacó en dramas como Law Abiding Citizen, The Hate U Give y la comedia Girls Trip. En TV participó en Law & Order: Los Angeles, Black Monday y Nine Perfect Strangers. Actualmente prepara el estreno de The Battle of Baktan Cross (2025), junto a Leonardo DiCaprio y Sean Penn.

Marlon Wayans, creador y actor de Shorty Meeks, fue clave en los guiones y dirección de los dos primeros Scary Movie junto a Shawn y Keenen Wayans. Tras dejar la saga, se enfocó en comedias familiares como White Chicks, Little Man y A Haunted House, además de liderar la serie Marlon en NBC.

También impulsó proyectos de comedia digital y programas como Funniest Wins. Ha participado en roles dramáticos en Requiem for a Dream, Respect y el reboot de Bel-Air. En 2024 anunció junto a sus hermanos el regreso para dirigir el reboot de Scary Movie. Tiene dos hijos y busca seguir innovando en humor y producción digital.

Shawn Wayans, quien interpretó a Ray Wilkins, destacó por su humor físico y tabúes en la comedia adolescente de los 2000. Tras escribir y actuar en las dos primeras Scary Movie, se enfocó en proyectos familiares como White Chicks, Little Man y Dance Flick.

Su actividad en cine bajó tras 2009, pero siguió en TV con la serie animada Animals (2016) y como comediante de stand-up. Es padre de tres hijos y priorizó su vida privada alejándose del ojo público.

Jon Abrahams interpretó a Bobby Prinze, parodia del típico protagonista de terror, solo en la primera Scary Movie. Tras eso, actuó en comedias como My Boss’s Daughter, protagonizó House of Wax y participó en cine independiente, incluyendo el terror queer Exploited (2022). En TV estuvo en Boston Public y Masters of the House. También dirigió All at Once (2016) y Clover (2017). Vive entre Nueva York y Los Ángeles y sigue vinculado a eventos de Scary Movie.

Shannon Elizabeth - Buffy Gilmore

Shannon Elizabeth saltó a la fama como “sex symbol” en Scary Movie y American Pie, interpretando a Buffy Gilmore en la primera entrega. Después combinó la actuación con el póker profesional, participando en el World Series of Poker.

Actuó en películas como Thirteen Ghosts y Jay and Silent Bob Strike Back, y en TV en That ‘70s Show y Celebrity Big Brother. Actualmente, se dedica al activismo ambiental con su organización Animal Avengers, enfocada en la conservación de animales en peligro, junto a su marido Simon Borchert.

Cheri Oteri llegó a Scary Movie tras su éxito en Saturday Night Live, destacando como Gail Hailstorm, parodia de Gale Weathers. Su actuación fue breve pero memorable. Luego diversificó su carrera con doblaje y comedia audiovisual en proyectos como Inspector Gadget, Liar Liar y Shrek the Third.

Activa en redes, comparte sketches y aparece junto a colegas de SNL. Próximamente estrenará la animación Dog Man (2025) y participa en especiales que celebran su carrera.

El canadiense Lochlyn Munro asumió el rol de Greg, reforzando su vínculo con el terror y la comedia. Tras Scary Movie, se incorporó a películas como Freddy vs. Jason y The Predator, así como en White Chicks y Tomorrowland, ampliando su rango de géneros a lo largo de las décadas posteriores.

Too Fab destaca su capacidad para adaptarse a la televisión serializada: sumó participación recurrente como Hal Cooper en Riverdale durante 41 episodios, además de pisar series icónicas como NCIS, CSI: Miami, Hawaii Five-0, Supernatural y Lucifer.

Dave Sheridan, reconocido por los seguidores como el oficial Doofy, dejó una huella indeleble gracias a su interpretación del policía torpe pero inquietante, cuyo giro final en la película se convirtió en uno de los gags más icónicos dentro del subgénero.

De acuerdo con Ranker, su trayectoria posterior se orientó hacia la comedia de nicho, participando en películas como Ghost World, The Devil’s Rejects y Fifty Shades of Black, además de colaborar frecuentemente en parodias como A Haunted House y la miniserie The Walking Deceased.

Sheridan continuó activo en el mundo del streaming, doblaje para videojuegos y cine de género. Su trabajo más reciente fue en Patsy Lee and the Keepers of the 5 Kingdoms, estrenada en junio de 2024 en Apple TV+, donde dio vida al personaje Hank.