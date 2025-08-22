viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 10:21
Duelo.

Murió Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo

La modelo Norma Nolan falleció a los 87 años en Miami. En 1962 se consagró como la primera y única mujer argentina en ganar Miss Universo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo.

Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo.

De Venado Tuerto a Buenos Aires

Norma Nolan nació el 22 de abril de 1938 en la localidad santafesina de Venado Tuerto. Con apenas 20 años se trasladó a Buenos Aires para buscar una carrera en el mundo de la moda. Allí trabajó como modelo, estudió secretariado y comenzó a ser reconocida por su presencia en programas de televisión.

El 1 de julio de 1962 se presentó al concurso Miss Argentina, realizado en el Club Español de Buenos Aires y conducido por Jean Cartier. El jurado, integrado por personalidades como Benjamín Solari Parravicini y María Fernanda Cartier, la eligió como ganadora. Como premio recibió 15.000 dólares y un viaje alrededor del mundo, superando en la final a Zulma Faiad, quien luego se convirtió en figura del espectáculo.

Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo
Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo.

Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo.

La consagración mundial

Solo dos semanas después de su coronación nacional, Nolan viajó a Miami Beach, Florida, donde el 14 de julio de 1962 se consagró Miss Universo en el Centro Internacional de Convenciones. Fue la sucesora de la alemana Marlene Schmidt y recibió una corona de plata y brillantes, además de una copa dorada, un premio de 15.000 dólares y un extenso itinerario de compromisos internacionales.

Norma siempre recordó que, al ver el nivel de sus competidoras, dejó de lado la idea de ganar y se concentró en llegar a semifinales. Sin embargo, su carisma y belleza la llevaron a ser la única argentina en la historia en conquistar ese título mundial.

Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo
Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo.

Norma Nolan, la única argentina que fue Miss Universo.

Una vida entre la moda y los libros

Tras la obtención de la corona, continuó algunos años en la moda realizando campañas en Inglaterra junto a Norma Cappagli, Miss Mundo 1960. En los años siguientes se casó, tuvo una hija llamada Zita Norma Zanotti y en 1969 fue jurado del concurso Miss Universo.

Lejos de las luces de los escenarios, Nolan decidió abrir una librería en Miami, proyecto al que llamó su “ansiado universo”. En entrevistas declaró: “Me fascina este presente, mi universo ahora son los libros”.

