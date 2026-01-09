viernes 09 de enero de 2026

9 de enero de 2026 - 16:10
Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Personal de Fauna y Policía Rural de Salta realizan recorridos nocturnos para localizar a los ejemplares y evitar que continúe la práctica del mascotismo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La presencia de al menos dos yacarés en el río Arias (Salta) sorprendió a vecinos de Tres Palmeras y activó un operativo para localizar a los ejemplares. Las autoridades sospechan que los animales llegaron a la zona por mascotismo, una práctica que especialistas califican como riesgosa y extendida en la región.

Personal de Fauna, acompañado por la Policía Rural y Ambiental, realizó una inspección en la zona para identificar posibles áreas donde puedan mantenerse los reptiles. Aunque durante el día no hubo avistamientos, los equipos señalaron que estos animales son activos en horarios crepusculares.

“Estos animales suelen tener actividad a la tarde-noche, que es cuando se los puede identificar. En estos momentos solo vinimos a ver la zona”, explicó uno de los técnicos durante el operativo.

El día previo ya se había detectado uno de los ejemplares juveniles y los equipos estiman que aún quedan al menos dos más desplazándose por el cauce del río.

“El próximo paso es seguir con los reconocimientos, tratar de encontrar los otros dos y liberarlos en un lugar propicio para ellos”, detallaron.

Crías, mascotismo y un problema que se repite en Salta

Los ejemplares hallados serían crías, lo que refuerza la hipótesis de captura deliberada. Según explicaron, cuando un animal silvestre es criado en cautiverio, su reinserción al ambiente natural se vuelve difícil o directamente inviable.

“Los animales silvestres tienen que estar en el lugar que corresponde. Sacarlos condena a muchos a vivir en cautiverio y algunos luego no pueden volver a un ambiente silvestre”, alertaron.

Embed - INUNDACIONES LLEGARON CON YACARÉS A SALTA TJ
Aunque los yacarés no son considerados agresivos como otras especies de cocodrilianos, sí pueden reaccionar ante la presencia humana si se sienten amenazados. Por eso, las autoridades pidieron no acercarse, no intentar manipularlos y dar aviso inmediato ante cualquier nuevo avistamiento:

“Si ven un yacaré, llamen al 911. Cualquier animal silvestre puede responder si alguien se acerca”, señalaron como recomendación. Mientras continúan los patrullajes nocturnos, la preocupación entre los vecinos persiste debido a la cercanía del río con sectores habitados, áreas recreativas y espacios frecuentados por familias y mascotas.

Yacaré - Foto de archivo

Yacaré - Foto de archivo

