Salta: más de 900 personas fueron mordidas por perros en el 2025

Aumentaron los casos de mordedura de perros en Salta.

Durante 2025, Salta registró 994 casos de mordeduras de perros, lo que equivale a casi tres personas lesionadas por día, según datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública.

Estos accidentes potencialmente rábicos (APR) se notifican entre el 1 de enero y el 27 de diciembre, destacando la magnitud de un problema que afecta la salud pública provincial.

Concentración en zonas urbanas Si hablamos de la sectorización de los casos, la capital salteña un total de acumuló 583, representando el 58,6% del total, seguido por San Martín con 256, Metán con 69 y Orán con 48, lo que suma el 96% de las notificaciones. Otros departamentos como Rivadavia (20), Anta (10) y Cerrillos (2) registraron cifras menores, evidenciando una fuerte concentración en áreas de mayor densidad poblacional.

perro mordedura Caso grave en un niño de 5 años Uno de los incidentes más severos ocurrió el 17 de mayo en el barrio Siglo XXI de Salta, donde un niño de cinco años fue atacado por un pitbull negro, sufriendo mordeduras graves en la pierna derecha que requirieron cirugía reconstructiva e internación en el Hospital Materno Infantil.

La madre denunció que el mismo animal la había mordido en 2024; la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) secuestró al perro tras un allanamiento y lo trasladó al Hospital Público de Mascotas para evaluación. Recomendaciones a la sociedad Las autoridades insisten en la tenencia responsable: no acercarse a perros desconocidos, supervisar a los niños cerca de mascotas y evitar provocaciones, especialmente durante la alimentación; en caso de tener perros en casa, no dejarlos salir a la calle o sacarlos con correa para evitar inconvenientes. Embed

