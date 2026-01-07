miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 17:50
Salta

Salta: más de 900 personas fueron mordidas por perros en el 2025

La capital de Salta concentró el 58,6% de los casos, con un promedio de tres ataques diarios en la provincia.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Aumentaron los casos de mordedura de perros en Salta.

Aumentaron los casos de mordedura de perros en Salta.

Estos accidentes potencialmente rábicos (APR) se notifican entre el 1 de enero y el 27 de diciembre, destacando la magnitud de un problema que afecta la salud pública provincial.

Concentración en zonas urbanas

Si hablamos de la sectorización de los casos, la capital salteña un total de acumuló 583, representando el 58,6% del total, seguido por San Martín con 256, Metán con 69 y Orán con 48, lo que suma el 96% de las notificaciones. Otros departamentos como Rivadavia (20), Anta (10) y Cerrillos (2) registraron cifras menores, evidenciando una fuerte concentración en áreas de mayor densidad poblacional.

perro mordedura

Caso grave en un niño de 5 años

Uno de los incidentes más severos ocurrió el 17 de mayo en el barrio Siglo XXI de Salta, donde un niño de cinco años fue atacado por un pitbull negro, sufriendo mordeduras graves en la pierna derecha que requirieron cirugía reconstructiva e internación en el Hospital Materno Infantil.

La madre denunció que el mismo animal la había mordido en 2024; la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) secuestró al perro tras un allanamiento y lo trasladó al Hospital Público de Mascotas para evaluación.

Recomendaciones a la sociedad

Las autoridades insisten en la tenencia responsable: no acercarse a perros desconocidos, supervisar a los niños cerca de mascotas y evitar provocaciones, especialmente durante la alimentación; en caso de tener perros en casa, no dejarlos salir a la calle o sacarlos con correa para evitar inconvenientes.

