Viajar con perros y gatos: recomendaciones médicas antes de partir

A partir de este miércoles 24 de diciembre , los pasajeros podrán viajar con mascotas en micros y trenes de larga distancia de jurisdicción nacional , una medida oficializada por el Gobierno que abre una alternativa muy esperada por quienes se trasladan durante las vacaciones y las fiestas.

La resolución establece que cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un animal doméstico , siempre dentro de un contenedor/transportín cerrado . Ese transportín podrá ir sobre la falda , debajo del asiento delantero o en un asiento contiguo a la ventana , pero en este último caso deberá ir asegurado con el cinturón de seguridad .

El esquema, además, no será necesariamente gratuito : la norma habilita a las empresas a fijar una tarifa específica por el traslado, y deja en claro que los perros guía o de asistencia viajan sin cargo, de acuerdo a la legislación vigente. En la práctica, eso implica que muchas compañías todavía deberán terminar de instrumentar el servicio (cupos, costos y condiciones operativas).

En diálogo con Canal 4, el médico veterinario Eduardo López Jordán (MP 045) remarcó que, más allá de la habilitación, el punto clave es preparar a la mascota : “ No está instrumentado perfectamente, pero es un avance muy bueno ”, señaló, y aclaró que la forma más habitual será el traslado en caja/transportín y, si se usa butaca, con sujeción por seguridad .

Sobre los viajes largos, explicó que no todas las mascotas reaccionan igual. En animales muy inquietos o con “carácter fuerte”, dijo que puede evaluarse un sedante, pero siempre indicado por un veterinario y administrado una hora u hora y media antes de subir, para que haga efecto (y contemplando que a veces debe repetirse según el caso). También recomendó una semiayuna: "comida sólida reducida en las 8 horas previas, y estar atentos a la hidratación antes y durante el trayecto para evitar deshidratación".

Eduardo López Jordán

"Sea en auto o colectivo también tiene que estar en ayunas sobre todo en sólido. De líquidos tienen que estar pendiente y en el viaje también darle líquido porque se pueden deshidratar"

López Jordán advirtió además sobre los mareos o náuseas (“cinetosis”), algo que puede aparecer igual que en las personas: salivación, arcadas o vómitos leves. La recomendación es no entrar en pánico, mantener la calma y priorizar pausas e hidratación cuando sea posible, porque al llegar al destino, en general, el cuadro cede.

Documentación y cruces internacionales

Para subir a un servicio de larga distancia, la norma exige constancia de vacunación antirrábica y deja abierta la posibilidad de que se pida documentación sanitaria complementaria según corresponda. Y si el plan incluye cruzar a otro país (por ejemplo, hacia Chile por el Paso de Jama), el veterinario insistió en que no se viaje “a probar suerte”: hay trámites y requisitos sanitarios que deben gestionarse con anticipación a través de SENASA y la normativa del país de destino

