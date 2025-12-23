martes 23 de diciembre de 2025

23 de diciembre de 2025 - 19:59
Sociedad.

Viajar con perros y gatos: recomendaciones médicas antes de partir

Desde mañana se habilita llevar mascotas en viajes de colectivo y trenes de larga distancia. Qué exige la norma y qué cuidados recomienda un veterinario.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Qué dice la normativa nacional

La resolución establece que cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un animal doméstico, siempre dentro de un contenedor/transportín cerrado. Ese transportín podrá ir sobre la falda, debajo del asiento delantero o en un asiento contiguo a la ventana, pero en este último caso deberá ir asegurado con el cinturón de seguridad.

El esquema, además, no será necesariamente gratuito: la norma habilita a las empresas a fijar una tarifa específica por el traslado, y deja en claro que los perros guía o de asistencia viajan sin cargo, de acuerdo a la legislación vigente. En la práctica, eso implica que muchas compañías todavía deberán terminar de instrumentar el servicio (cupos, costos y condiciones operativas).

viaje con perros
Cuidados antes y durante el viaje

En diálogo con Canal 4, el médico veterinario Eduardo López Jordán (MP 045) remarcó que, más allá de la habilitación, el punto clave es preparar a la mascota: “No está instrumentado perfectamente, pero es un avance muy bueno”, señaló, y aclaró que la forma más habitual será el traslado en caja/transportín y, si se usa butaca, con sujeción por seguridad.

Sobre los viajes largos, explicó que no todas las mascotas reaccionan igual. En animales muy inquietos o con “carácter fuerte”, dijo que puede evaluarse un sedante, pero siempre indicado por un veterinario y administrado una hora u hora y media antes de subir, para que haga efecto (y contemplando que a veces debe repetirse según el caso). También recomendó una semiayuna: "comida sólida reducida en las 8 horas previas, y estar atentos a la hidratación antes y durante el trayecto para evitar deshidratación".

Eduardo López Jordán

"Sea en auto o colectivo también tiene que estar en ayunas sobre todo en sólido. De líquidos tienen que estar pendiente y en el viaje también darle líquido porque se pueden deshidratar"

López Jordán advirtió además sobre los mareos o náuseas (“cinetosis”), algo que puede aparecer igual que en las personas: salivación, arcadas o vómitos leves. La recomendación es no entrar en pánico, mantener la calma y priorizar pausas e hidratación cuando sea posible, porque al llegar al destino, en general, el cuadro cede.

Documentación y cruces internacionales

Para subir a un servicio de larga distancia, la norma exige constancia de vacunación antirrábica y deja abierta la posibilidad de que se pida documentación sanitaria complementaria según corresponda. Y si el plan incluye cruzar a otro país (por ejemplo, hacia Chile por el Paso de Jama), el veterinario insistió en que no se viaje “a probar suerte”: hay trámites y requisitos sanitarios que deben gestionarse con anticipación a través de SENASA y la normativa del país de destino

"Si van por el Paso de Jama a Chile, tengan en cuenta si van a viajar con el animal las normas para cruzar son estrictas" "Si van por el Paso de Jama a Chile, tengan en cuenta si van a viajar con el animal las normas para cruzar son estrictas"

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Servicios.

Cómo funcionarán los colectivos el 24 y 25 de diciembre en San Salvador de Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

