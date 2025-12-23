martes 23 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de diciembre de 2025 - 09:39
Política.

Estará permitido viajar con mascotas en colectivos de larga distancia: todos los requisitos

La normativa comenzará a aplicarse a partir desde el miércoles 24 de diciembre. Las empresas deberán ajustar servicios y tarifas para permitir viajar con mascotas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se podrá viajar con mascotas en trenes y micros de larga distancia. &nbsp;

Se podrá viajar con mascotas en trenes y micros de larga distancia.

 

Este martes, la Secretaría de Transporte de la Nación habilitó a los propietarios de animales de compañía a trasladarse junto a sus mascotas en servicios de ómnibus y trenes de larga distancia hacia cualquier destino dentro del país. La medida se formalizó a través de la Resolución 2076/2025, que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Lee además
San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana la castración, vacunación y registro de mascotas
Cronograma.

San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana la castración, vacunación y registro de mascotas
Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy
Cronograma.

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Dicha decisión lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. "Autorízase el traslado de animales domésticos en los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de larga distancia de jurisdicción nacional, de conformidad con las pautas detalladas en el anexo", marca el Artículo 1 de la medida.

Dueños de mascotas, que así lo deseen, a viajar con ellos a cualquier parte del país en micros y trenes de larga distancia.

La disposición comenzará a regir a partir del día de mañana. Será indispensable “establecer con claridad los días, horarios y modalidades para dichos traslados”, con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio, “de conformidad con los parámetros internacionales aplicables a la materia y con las recomendaciones y normativa emitidas en el marco del 'Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos’”.

Los requisitos para viajar con mascotas en micros de larga distancia y trenes

La medida entrará en vigencia a partir de mañana.

Asimismo, el gobierno fijó una serie de condiciones que deberán cumplirse para poder trasladar mascotas:

  • La persona que lleve a su mascota será plenamente responsable de su cuidado, bienestar, salud y protección durante todo el viaje.
  • Deberá asegurarse de que el animal no genere inconvenientes, riesgos ni molestias para los demás pasajeros, respetando las normativas y regulaciones vigentes.
  • El transporte del animal deberá efectuarse dentro de un contenedor o transportín cerrado, especialmente diseñado para tal fin, que asegure tanto su higiene como su resguardo durante el trayecto.
  • El transportín deberá colocarse, según el caso, sobre el regazo del pasajero responsable, bajo el asiento delantero o sobre el asiento junto a la ventana, asegurándose siempre con el cinturón de seguridad si ocupa un lugar. Estas medidas buscan prevenir incidentes y garantizar que la mascota se mantenga segura durante todo el recorrido.
El pasajero que traslade a su compañero será responsable en todo momento de su custodia, bienestar, salud y seguridad.
  • Además, los pasajeros deberán contar con el certificado de vacunación antirrábica del animal, así como cualquier otra documentación exigida por la normativa vigente. Dichos documentos podrán ser requeridos al momento de abordar o en cualquier momento del viaje por el personal de la empresa.
  • Se permitirá el transporte de únicamente una mascota por cada pasajero adulto, sin que se autorice la presencia de más de un animal por contenedor o transportín.
  • Las compañías de transporte terrestre y ferroviario tendrán la facultad de establecer un precio particular por el traslado de animales domésticos, ajustado a las condiciones del mercado.
  • Quedan eximidos de este pago los perros guía o de asistencia que acompañen a personas con discapacidad, quienes deberán ser trasladados sin costo alguno.
El traslado de animales deberá realizarse dentro de un contenedor o transportín cerrado, específicamente diseñado para animales.
  • Las compañías de transporte tendrán la posibilidad de imponer reglas y restricciones adicionales, incluyendo la selección de especies, subespecies, razas, pesos, edades y tamaños de los animales autorizados, así como cualquier otro requisito necesario.
  • Asimismo, estarán obligadas a establecer los protocolos de higiene y desinfección de los vehículos después de cada traslado de mascotas.
  • Además, podrán ajustar sus rutas y frecuencia de viajes para ofrecer servicios específicos que permitan el transporte de animales, facilitando la organización y planificación tanto para los pasajeros como para el personal de las empresas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

San Salvador de Jujuy: dónde será esta semana la castración, vacunación y registro de mascotas

Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Llega la 3era edición del Festival de Adopción de Mascotas a San Salvador

El Banco Central es obligado por la Justicia a informar el destino de los lingotes de oro

Presupuesto 2026: avance del oficialismo y críticas por recortes en educación y ciencia

Lo que se lee ahora
Senadores de UxP buscarán el viernes rechazar un artículo del Presupuesto 2026.
Política.

Presupuesto 2026: avance del oficialismo y críticas por recortes en educación y ciencia

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Nuevo gabinete en el gobierno provincial. video
Casa de Gobierno.

Cambios en el Gabinete: asumieron nuevos Ministros y funcionarios

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados
Transporte.

La Rioja: detectan un colectivo que viajaba a La Quiaca con pasajeros hacinados

Quiso sacarse una foto con Messi pero no se dio cuenta de que tenía un filtro puesto.
Redes sociales.

Se quiso sacar una foto con Messi pero tenía un filtro puesto y el video se hizo viral

Alerta meteorológico.
Atención.

Tres días bajo alerta en Jujuy: tormentas fuertes amenazan Nochebuena y Navidad

Chaya de Mojones - Maimará
Aumento.

Cuánto costarán los pasajes para viajar a Maimará para la Chaya de Mojones 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel