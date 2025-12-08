Sigue la campaña de castración masiva y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el cronograma de actividades de la Dirección de Zoonosis para la próxima semana, que incluirá operativos de vacunación antirrábica, registro de mascotas y jornadas de castración en diferentes puntos de la ciudad . El objetivo es promover la tenencia responsable y garantizar el acceso a servicios fundamentales para la salud animal.

El martes se realizarán tareas de vacunación y registro en Manzana 983, Lote 17 , correspondiente al sector 50 Viviendas Empleados de Comercio del barrio Alto Comedero. La atención será de 8 a 12 y de 14 a 18 .

Además, desde las 14 horas , el quirófano móvil brindará servicios de castración en calle Tarcui, Manzana AP2, Lote 24 , del Loteo Marcelino Vargas , en el barrio Los Perales.

Las actividades continuarán el miércoles en el CPV Santa Ana , ubicado en Capitán Krauss y Comodoro de la Colina , donde se realizarán vacunaciones y registro de animales de 9 a 12 y de 15 a 18 horas .

Jueves 11: castración masiva gratuita en el CIC Che Guevara

El jueves será el turno de una jornada de castración masiva gratuita en el CIC Che Guevara (Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara).

Se entregarán 45 turnos a las 8 y otros 45 a las 14 horas. La atención será por orden de llegada.

Viernes 12: vacunación en El Balcón y castraciones en Tupac Amaru

El viernes se desarrollará un operativo de vacunación y registro en Josefa de Bustamante y Pioneros de Rochdaler, barrio El Balcón, de 9 a 12 horas.

En paralelo, el quirófano móvil atenderá desde las 8 de la mañana en Manzana AP 15, Lote 17, en la 4ª Etapa del barrio Tupac Amaru.

Recomendaciones para los vecinos

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron que todas las mascotas deben asistir con collar y correa, y que los perros considerados potencialmente peligrosos deben usar bozal. También se recomienda llevar libreta sanitaria, en caso de contar con una.

La Municipalidad resaltó la importancia de participar de estos operativos para fortalecer el cuidado animal y reducir los riesgos sanitarios en la comunidad.