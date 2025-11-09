domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 13:02
Prevención.

Cronograma de castración y vacunación esta semana en San Salvador de Jujuy

En barrios de San Salvador de Jujuy, continúa esta semana el cronograma de castración y vacunación para mascotas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Sigue el cronograma de castraciones y vacunaciones que lleva adelante la Dirección de Zoonosis que depende de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con trabajos destinados al cuidado de los animales, que incluyen también ademas de vacunación y castración, desparasitación y registro de mascotas.

El cronograma

  • El lunes 10, las castraciones se realizan desde las 8 horas en el CIC “Che Guevara” y, por la tarde, desde las 14 horas, en la Asociación G-MA, manzana AP4, lote 1, barrio La Loma.
  • El martes 11, el quirófano móvil volverá a las 240 Viviendas, manzana M, lote 4, a partir de las 14 horas.
  • El miércoles 12, en el marco del programa “La Muni junto a Vos”, se realizará una jornada integral en la Asociación G-MA, manzana AP4, lote 1, La Loma, de 9 a 12 horas, donde los vecinos podrán acceder a castración, vacunación, registro y desparasitación gratuita de sus mascotas.
  • El jueves 13, se desarrollará una jornada de castración gratuita en el CPV Combate, manzana AP26, lote 43, en el sector de 47 Hectáreas de Alto Comedero, con 45 turnos disponibles a las 8 horas y otros 45 a las 14 horas.
  • El viernes 14, los operativos de vacunación y registro se realizarán en tres puntos del barrio Malvinas: Alférez Sobral y Puerto Argentino, de 9 a 12 horas; Crucero Gral. Belgrano y Puerto Argentino (Polideportivo), también de 9 a 12 horas y en Pablo Arroyo 2870, 560 Viviendas, de 15 a 18 horas.

Castración de mascotas gratuita en San Salvador de Jujuy
¿Qué es la castración de mascotas?

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida, además de tener múltiples beneficios para su salud.

En las hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia, además de prevenir enfermedades del útero y de transmisión sexual y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas.

