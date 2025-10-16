jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 11:55
Mendoza.

Por primera vez en el país una pareja podrá casarse con sus mascotas como testigos

Darío y Nicolás harán historia en el Registro Civil de San Rafael al ser la primera pareja en casarse junto a sus cinco perros rescatados como testigos.

Por  Maria Eugenia Burgos
Los testigos, dice "son unos genios, se portan re bien y están acostumbrados a estar con mucha gente", pero igual se los va a preservar, para que no se estresen. "Van a estar nada más que en la ceremonia del civil, después los sacamos".

Darío Hernández y Nicolás Fernández marcarán un antes y un después en la historia de los casamientos y los permisos que emite el Registro Civil. El 13 de diciembre, en la ciudad de San Rafael, sellarán su amor acompañados por sus cinco perros rescatados, quienes serán testigos de honor en la ceremonia y dejarán su huella en el acta matrimonial.

Casamiento en Mendoza
La decisión fue autorizada por la Dirección del Registro Civil de Mendoza, convirtiendo a la provincia en la primera del país en habilitar una boda con “testigos no humanos”, bajo el marco del reconocimiento de los animales como “seres sintientes”.

“Todavía no lo podemos creer”, contó Darío, abogado y uno de los novios. Su pareja, Nicolás, es contador y ambos comparten desde hace más de 13 años el compromiso con el rescate y bienestar animal. Por eso, quisieron que Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael —sus perros adoptados— participen de este momento único.

“Son parte de nuestra familia. Queríamos que su huella quedara en el acta, porque ellos también nos unieron”, explicaron. “Son parte de nuestra familia. Queríamos que su huella quedara en el acta, porque ellos también nos unieron”, explicaron.

Los perros firmaran con sus huellas como testigos en el casamiento

La tinta que usarán será hipoalergénica y lavable, para no dañar las patitas de los canes. Además, se dispuso una “hoja auxiliar” especial, donde quedarán plasmadas las cinco huellas junto a las firmas de los testigos humanos que exige la ley.

Según la resolución del organismo, los animales “no pueden intervenir como testigos en sentido jurídico”, pero sí como testigos simbólicos del amor y la familia extendida.

Perros testigos
Los testigos, dice "son unos genios, se portan re bien y están acostumbrados a estar con mucha gente", pero igual se los va a preservar, para que no se estresen. "Van a estar nada más que en la ceremonia del civil, después los sacamos".

Darío y Nicolás viven en Olivos, Buenos Aires, pero eligieron Mendoza por su carácter pet friendly y porque el Registro Civil local aceptó dar curso al pedido “en una perspectiva moderna y humanista”.

“Queríamos que nuestro casamiento refleje quiénes somos y qué amamos: los perros son parte de nuestra historia”, resumieron los protagonistas. “Queríamos que nuestro casamiento refleje quiénes somos y qué amamos: los perros son parte de nuestra historia”, resumieron los protagonistas.

Así, Mendoza se convierte en la primera provincia argentina en permitir una ceremonia civil con testigos de cuatro patas, un gesto que simboliza la unión, la empatía y la evolución de los vínculos entre humanos y animales.

