Los testigos, dice "son unos genios, se portan re bien y están acostumbrados a estar con mucha gente", pero igual se los va a preservar, para que no se estresen. "Van a estar nada más que en la ceremonia del civil, después los sacamos".

Por primera vez en el país una pareja podrá casarse con sus mascotas como testigos

Darío Hernández y Nicolás Fernández marcarán un antes y un después en la historia de los casamientos y los permisos que emite el Registro Civil . El 13 de diciembre , en la ciudad de San Rafael , sellarán su amor acompañados por sus cinco perros rescatados, quienes serán testigos de honor en la ceremonia y dejarán su huella en el acta matrimonial .

La decisión fue autorizada por la Dirección del Registro Civil de Mendoza , convirtiendo a la provincia en la primera del país en habilitar una boda con “testigos no humanos” , bajo el marco del reconocimiento de los animales como “seres sintientes” .

“Todavía no lo podemos creer”, contó Darío, abogado y uno de los novios. Su pareja, Nicolás, es contador y ambos comparten desde hace más de 13 años el compromiso con el rescate y bienestar animal. Por eso, quisieron que Máxima, Kibou, Coco, Atilio y Rafael —sus perros adoptados— participen de este momento único.

"Son parte de nuestra familia. Queríamos que su huella quedara en el acta, porque ellos también nos unieron", explicaron.

La tinta que usarán será hipoalergénica y lavable, para no dañar las patitas de los canes. Además, se dispuso una “hoja auxiliar” especial, donde quedarán plasmadas las cinco huellas junto a las firmas de los testigos humanos que exige la ley.

Según la resolución del organismo, los animales “no pueden intervenir como testigos en sentido jurídico”, pero sí como testigos simbólicos del amor y la familia extendida.

Perros testigos Los testigos, dice "son unos genios, se portan re bien y están acostumbrados a estar con mucha gente", pero igual se los va a preservar, para que no se estresen. "Van a estar nada más que en la ceremonia del civil, después los sacamos".

Darío y Nicolás viven en Olivos, Buenos Aires, pero eligieron Mendoza por su carácter pet friendly y porque el Registro Civil local aceptó dar curso al pedido “en una perspectiva moderna y humanista”.

"Queríamos que nuestro casamiento refleje quiénes somos y qué amamos: los perros son parte de nuestra historia", resumieron los protagonistas.

Así, Mendoza se convierte en la primera provincia argentina en permitir una ceremonia civil con testigos de cuatro patas, un gesto que simboliza la unión, la empatía y la evolución de los vínculos entre humanos y animales.