Yogurt casero: el secreto de esta receta para sorprender en la merienda

El yogur tiene un pasado muy antiguo y suele relacionarse con pueblos tradicionales de Oriente Medio y de las zonas centrales de Asia . Su elaboración es sencilla: ciertos microorganismos transforman el azúcar de la leche en ácido láctico , lo que le da su consistencia tan particular.

Cocina. Una receta para tus meriendas: el paso a paso para una mermelada de naranja

Para que salga bien, es importante que la leche se mantenga a una temperatura constante mientras se desarrolla la fermentación .

Si el reposo se extiende, el gusto se vuelve más pronunciado. Hacerlo de manera casera permite regular la densidad y obtener una preparación fresca , libre de aditivos y con todos sus nutrientes . Para que espese correctamente , requiere al menos unas 6 horas de fermentación fuera del frío.

Verter la leche en una cacerola y calentarla a intensidad media. Remover cada tanto para evitar que se adhiera al fondo.

Paso 2

Cuando el líquido alcance cerca de 80 °C (justo antes del punto de ebullición), tomar una porción con un cucharón y combinarla con un envase pequeño de yogur natural. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea; así se incorporan los cultivos que permitirán que la mezcla fermente.

El yogurt tiene una historia milenaria y su origen se atribuye a las antiguas culturas de Medio Oriente y Asia Central.

Paso 3

Volcar la mezcla inicial de yogur con leche dentro de la olla donde quedó el resto del líquido y combinar todo, moviendo con suavidad para integrarlo.

Paso 4

Transferir la preparación a un recipiente amplio que conserve bien la temperatura —lo ideal es que sea de vidrio o metal; el plástico queda como opción secundaria— y cubrirlo con un paño, toalla o repasador limpio.

Evitar cerrar con la tapa original del frasco. Colocar el envase abrigado en un sitio cerrado, como el horno apagado o el microondas, y dejarlo quieto entre 6 y 12 horas. A partir de las 6 horas ya adquiere consistencia, aunque un tiempo extra ayuda a que quede con una textura más firme y agradable.

Hacer yogur en casa es una forma sencilla y deliciosa de disfrutar de un producto fresco.

Tips

Incorporar unas gotas de extracto de vainilla o un toque de cáscara de limón mientras se desarrolla la fermentación para lograr un gusto más aromático.

A mayor permanencia a temperatura ambiente, más pronunciada será la acidez del preparado. Si se busca una textura más espesa, conviene descartar el suero que se acumula en la superficie.