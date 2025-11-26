Yogurt casero: el secreto de esta receta para sorprender en la merienda

El yogur tiene un pasado muy antiguo y suele relacionarse con pueblos tradicionales de Oriente Medio y de las zonas centrales de Asia. Su elaboración es sencilla: ciertos microorganismos transforman el azúcar de la leche en ácido láctico, lo que le da su consistencia tan particular.
Para que salga bien, es importante que la leche se mantenga a una temperatura constante mientras se desarrolla la fermentación.
Si el reposo se extiende, el gusto se vuelve más pronunciado. Hacerlo de manera casera permite regular la densidad y obtener una preparación fresca, libre de aditivos y con todos sus nutrientes. Para que espese correctamente, requiere al menos unas 6 horas de fermentación fuera del frío.
Ingredientes para hacer yogur casero
1 l de leche
1 pote de yogur natural
Preparación
Paso 1
Verter la leche en una cacerola y calentarla a intensidad media. Remover cada tanto para evitar que se adhiera al fondo.
Paso 2
Cuando el líquido alcance cerca de 80 °C (justo antes del punto de ebullición), tomar una porción con un cucharón y combinarla con un envase pequeño de yogur natural. Mezclar hasta lograr una preparación homogénea; así se incorporan los cultivos que permitirán que la mezcla fermente.
Paso 3
Volcar la mezcla inicial de yogur con leche dentro de la olla donde quedó el resto del líquido y combinar todo, moviendo con suavidad para integrarlo.
Paso 4
Transferir la preparación a un recipiente amplio que conserve bien la temperatura —lo ideal es que sea de vidrio o metal; el plástico queda como opción secundaria— y cubrirlo con un paño, toalla o repasador limpio.
Evitar cerrar con la tapa original del frasco. Colocar el envase abrigado en un sitio cerrado, como el horno apagado o el microondas, y dejarlo quieto entre 6 y 12 horas. A partir de las 6 horas ya adquiere consistencia, aunque un tiempo extra ayuda a que quede con una textura más firme y agradable.
Tips
Incorporar unas gotas de extracto de vainilla o un toque de cáscara de limón mientras se desarrolla la fermentación para lograr un gusto más aromático.
A mayor permanencia a temperatura ambiente, más pronunciada será la acidez del preparado. Si se busca una textura más espesa, conviene descartar el suero que se acumula en la superficie.