Puré de papas gratinado al horno: cómo hacer la mejor receta

Receta: cómo hacer el puré de papas gratinado al horno.
El puré de papas gratinado es una delicia culinaria que combina la suavidad del puré de papas con el sabor irresistible del queso fundido. Te contamos cómo hacer la mejor receta de forma sencilla y simple.
El puré de papas gratinado es una opción ideal para acompañar platos principales, ya que su consistencia suave y cremosa complementa carnes, pescados y vegetales de manera armoniosa.
Lo primero que hay que hacer es hervir las papas. Pelá y cortá las papas en trozos uniformes para que se cocinen de manera homogénea. Posteriormente, herví las papas en agua con sal hasta que estén tiernas.
Luego, hay que macerar las papas. Después de escurrir las papas, volvé a colocarlas en la olla caliente para evaporar el exceso de agua y, así, obtener un puré más seco y cremoso.
El tercer paso es añadir los ingredientes. Incorporá manteca y crema caliente gradualmente mientras machacás las papas hasta obtener una textura suave y homogénea.
Por último, gratinar el puré. Colocá el puré en una bandeja para hornear y espolvoreá una capa generosa de queso rallado por encima; horneá a 200°C hasta que el queso esté dorado y burbujeante.
Los expertos culinarios recomiendan experimentar con la adición de ajo asado, cebolla caramelizada o hierbas frescas como tomillo o perejil. También mezclar diferentes tipos de quesos para obtener un sabor más complejo como cheddar, parmesano, gouda, mozzarella o gruyere.
Además de incorporar verduras como espinacas, brócoli o champiñones para un puré más nutritivo y colorido. Serví el puré de papas gratinado en porciones individuales usando ramequines, cazuelitas y hasta boles, para una presentación más sofisticada.
Los beneficios del puré de papas
La papa es un tubérculo con óptimas cantidades de fibras y almidón resistente, un tipo de carbohidrato que actúa como fibra en el organismo, ayudando a prolongar la saciedad, disminuyendo las ganas de comer y promoviendo la pérdida de peso.
Los principales beneficios de la salud obtenidos con el consumo de papa son:
Ayuda a perder peso: la papa contiene fibras y buenas cantidades de almidón resistente, nutrientes que ayudan a controlar la saciedad y reducir las ganas de comer entre las comidas, disminuyendo la ingesta de alimentos y ayudando a disminuir el peso.
Controla la presión arterial: la papa es un tubérculo rico en potasio, un mineral que ayuda a aumentar el volumen de la orina, promoviendo la eliminación del exceso de sodio en el organismo y favoreciendo el control de la presión arterial.
Mantiene la salud del intestino: la papa es rica en almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no es absorbido por el organismo y que actúa como fibra, sirviendo de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, ayudando en la prevención de situaciones como infección intestinal, diarrea o estreñimiento.
Ayuda a controlar la diabetes: por contener buenas cantidades de fibras y almidón resistente, la papa ayuda a disminuir la velocidad de absorción de carbohidratos, promoviendo el control de los niveles de insulina y glucosa en la sangre, siendo útil para las personas con diabetes.
Combate el insomnio: la papa contiene magnesio, vitaminas do complejo B y triptófano, nutrientes que son responsables del mantenimiento del sistema nervioso y la producción de serotonina, promoviendo el relajamiento y ayudando a combatir el insomnio.