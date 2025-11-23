domingo 23 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de noviembre de 2025 - 08:50
Cocina

Puré de papas gratinado al horno: cómo hacer la mejor receta

Sin duda, el puré de papas gratinado es una de las mejores combinaciones culinarias que hay actualmente. Te contamos cómo hacer la mejor receta de forma simple y sencilla.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta: cómo hacer el puré de papas gratinado al horno.&nbsp;

Receta: cómo hacer el puré de papas gratinado al horno. 

El puré de papas gratinado es una delicia culinaria que combina la suavidad del puré de papas con el sabor irresistible del queso fundido. Te contamos cómo hacer la mejor receta de forma sencilla y simple.

Lee además
Receta de Mermelada de naranja.
Cocina.

Una receta para tus meriendas: el paso a paso para una mermelada de naranja
Receta de Pan de zanahoria y harina integral.
Cocina.

Receta fácil: hace este pan de zanahoria y harina integral y dale un giro a tus desayunos

image

Receta: cómo hacer el puré de papas gratinado al horno

El puré de papas gratinado es una opción ideal para acompañar platos principales, ya que su consistencia suave y cremosa complementa carnes, pescados y vegetales de manera armoniosa.

image

Lo primero que hay que hacer es hervir las papas. Pelá y cortá las papas en trozos uniformes para que se cocinen de manera homogénea. Posteriormente, herví las papas en agua con sal hasta que estén tiernas.

Luego, hay que macerar las papas. Después de escurrir las papas, volvé a colocarlas en la olla caliente para evaporar el exceso de agua y, así, obtener un puré más seco y cremoso.

El tercer paso es añadir los ingredientes. Incorporá manteca y crema caliente gradualmente mientras machacás las papas hasta obtener una textura suave y homogénea.

Por último, gratinar el puré. Colocá el puré en una bandeja para hornear y espolvoreá una capa generosa de queso rallado por encima; horneá a 200°C hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

Los expertos culinarios recomiendan experimentar con la adición de ajo asado, cebolla caramelizada o hierbas frescas como tomillo o perejil. También mezclar diferentes tipos de quesos para obtener un sabor más complejo como cheddar, parmesano, gouda, mozzarella o gruyere.

image

Además de incorporar verduras como espinacas, brócoli o champiñones para un puré más nutritivo y colorido. Serví el puré de papas gratinado en porciones individuales usando ramequines, cazuelitas y hasta boles, para una presentación más sofisticada.

Los beneficios del puré de papas

La papa es un tubérculo con óptimas cantidades de fibras y almidón resistente, un tipo de carbohidrato que actúa como fibra en el organismo, ayudando a prolongar la saciedad, disminuyendo las ganas de comer y promoviendo la pérdida de peso.

Los principales beneficios de la salud obtenidos con el consumo de papa son:

  • Ayuda a perder peso: la papa contiene fibras y buenas cantidades de almidón resistente, nutrientes que ayudan a controlar la saciedad y reducir las ganas de comer entre las comidas, disminuyendo la ingesta de alimentos y ayudando a disminuir el peso.
  • Controla la presión arterial: la papa es un tubérculo rico en potasio, un mineral que ayuda a aumentar el volumen de la orina, promoviendo la eliminación del exceso de sodio en el organismo y favoreciendo el control de la presión arterial.
  • Mantiene la salud del intestino: la papa es rica en almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no es absorbido por el organismo y que actúa como fibra, sirviendo de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, ayudando en la prevención de situaciones como infección intestinal, diarrea o estreñimiento.
  • Ayuda a controlar la diabetes: por contener buenas cantidades de fibras y almidón resistente, la papa ayuda a disminuir la velocidad de absorción de carbohidratos, promoviendo el control de los niveles de insulina y glucosa en la sangre, siendo útil para las personas con diabetes.
  • Combate el insomnio: la papa contiene magnesio, vitaminas do complejo B y triptófano, nutrientes que son responsables del mantenimiento del sistema nervioso y la producción de serotonina, promoviendo el relajamiento y ayudando a combatir el insomnio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una receta para tus meriendas: el paso a paso para una mermelada de naranja

Receta fácil: hace este pan de zanahoria y harina integral y dale un giro a tus desayunos

Una receta para los amantes de la pasta: tallarines perfectos con solo 4 ingredientes

Bizcocho de manzana y queso crema: una receta simple y rica que suma fibras a tu dieta

Cómo hacer el típico turrón de fin de año, simple y rápido

Las más leídas

¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional
Chapadmalal.

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan
Histórico.

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan

Motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta en Ciudad Cultural
Policiales.

Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel