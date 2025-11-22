sábado 22 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de noviembre de 2025 - 16:29
Cocina.

Una receta para tus meriendas: el paso a paso para una mermelada de naranja

Un tradicional infaltable donde se mezclan, en equilibrio absoluto, notas dulces con un toque marcado de frescura ácida. Guardá esta receta en tu cocina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Receta de Mermelada de naranja.

Receta de Mermelada de naranja.

Procedente del Reino Unido, la clásica mermelada de naranja se popularizó en numerosos países. Elaborarla de manera artesanal posibilita utilizar fruta recién cosechada —los cítricos alcanzan su mejor momento durante el invierno— y demanda algo de dedicación, aunque el resultado lo justifica. Con esta preparación se obtiene un frasco cercano al kilo.

Lee además
Receta de bizcocho de manzana y queso crema.
Cocina.

Bizcocho de manzana y queso crema: una receta simple y rica que suma fibras a tu dieta
Esta receta de tallarines de Doña Petrona se hace con 4 ingredientes.
Cocina.

Una receta para los amantes de la pasta: tallarines perfectos con solo 4 ingredientes

Receta de Mermelada de naranja.

Ingredientes

  • 3 naranjas de piel fina
  • 1/2 limón
  • 3 vasos de agua
  • 250 gramos de azúcar
  • 1 frasco de 1 kilo esterilizado
Un clásico en el que conviven dulzura y acidez en perfecta armonía.

El paso a paso para hacer mermelada de naranja

Paso 1

Enjuagar bien los cítricos con agua fría, frotarlos con un cepillo y secarlos por completo. Extraer el jugo de las naranjas y del limón. Reunir las semillas y colocarlas en una bolsita de tela fina.

Paso 2

Trocear las cáscaras en dados muy pequeños. Poner en un recipiente de acero inoxidable el jugo, los trocitos de cáscara y la bolsita con las semillas. Incorporar agua —un vaso por cada fruta utilizada—, tapar con papel de aluminio y dejar reposar toda la noche.

Paso 3

Al día siguiente, transferir la preparación a una olla y cocinarla a fuego medio, mezclando de vez en cuando. Cuando hierva, reducir la intensidad y dejar que se cocine suavemente durante unos 50 minutos.

De origen británico, la mermelada de naranjas fue adoptada en todo el mundo.

Paso 4

Transferir otra vez la preparación al bol de acero, cubrirlo nuevamente con papel de aluminio y dejar que repose durante toda la noche.

Paso 5

En la tercera jornada, incorporar el azúcar y permitir que se integre por completo —el proceso demanda alrededor de tres horas—. Luego, llevar la mezcla a fuego medio hasta que retome el hervor, mezclando ocasionalmente.

Paso 6

Continuar la cocción a llama baja durante una hora adicional.

Mermelada de naranja.

Paso 5

La preparación debe adquirir un tono ámbar profundo y la parte blanca de la cáscara tiene que sentirse suave y completamente cocida. Para comprobar la consistencia, colocar una pequeña porción sobre un plato previamente enfriado y ladearlo suavemente: si la mezcla permanece firme, significa que alcanzó el punto adecuado; si se desliza, necesita más tiempo en el fuego.

Retirar la bolsita de gasa con las semillas, dejar que la mezcla se enfríe y envasar en frascos limpios y esterilizados.

Esta receta rinde 1 frasco de 1 kilo aproximadamente.

Tips

  • Retirar casi por completo el albedo, es decir, la capa blanca que queda entre la fruta y la piel, para que el resultado final no tome un gusto excesivamente amargo.
  • Si se busca sumar fragancia y un toque extra de sabor, se puede incorporar un poco de canela o jengibre al líquido donde se cocina la preparación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bizcocho de manzana y queso crema: una receta simple y rica que suma fibras a tu dieta

Una receta para los amantes de la pasta: tallarines perfectos con solo 4 ingredientes

Receta fácil: hace este pan de zanahoria y harina integral y dale un giro a tus desayunos

Los 7 hábitos diarios que aceleran el envejecimiento

Día de la Música: por qué se celebra cada 22 de noviembre

Lo que se lee ahora
El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.
Increíble.

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional
Chapadmalal.

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.
Increíble.

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel