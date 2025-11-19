Bizcocho de manzana y queso crema: una receta simple y rica que suma fibras a tu dieta

El bizcocho de manzana con queso crema destaca no solo por su humedad y cremosidad, sino también por la armonía entre la dulzura natural de la fruta y la suavidad del queso. Una receta que se prepara en pocos minutos y de manera sencilla, ofreciendo un postre perfecto tanto para el desayuno como para cerrar una comida o cena.
Es una de esas elaboraciones que prueban que la repostería puede ser deliciosa sin ser excesivamente calórica. Este bizcocho se ha convertido en un referente de la repostería por su suavidad húmeda y su sabor intenso y cremoso.
Es ideal para acompañar con café, té o jugos, y permite adaptaciones según la variedad de manzanas utilizadas o la incorporación de aromatizantes como canela o esencia de vainilla.
Receta de bizcocho de manzana y queso crema
En esta receta, la manzana contribuye con su jugo y su dulzor propio, mientras que el queso crema le da un corazón cremoso y delicado. El resultado final es un bizcocho tierno y húmedo, salpicado de trozos de fruta y con un aroma tentador que hace imposible comer solo una porción.
El secreto de la preparación consiste en mezclar el queso crema con el azúcar y los huevos hasta lograr una crema uniforme y ligera. Luego se incorpora la manzana rallada o cortada en cubos y, finalmente, se añade la harina tamizada para conservar la esponjosidad. Un horneado cuidadoso asegura que el pastel mantenga su suavidad y su textura cremosa.
Tiempo de preparación
El período estimado para preparar este bizcocho es de alrededor de 1 hora y 40 minutos, distribuyéndose entre las distintas etapas del proceso de la siguiente manera:
Preparación activa: 20 minutos
Cocción: 45-50 minutos
Enfriado: 30 minutos
Ingredientes
200 gramos de queso crema
200 gramos de azúcar
3 huevos grandes
80 mililitros de aceite de girasol o aceite de oliva suave
180 gramos de harina de trigo
1 sobre de levadura química (16 gramos)
2 manzanas grandes (tipo Golden o Reineta)
1 cucharadita de canela molida (opcional)
1 pizca de sal
Azúcar glas para espolvorear (opcional)
Cómo hacer bizcocho de manzana y queso crema, paso a paso
Calentá el horno a 180°C con calor superior e inferior y engrasa un molde de aproximadamente 22cm.
Pela las manzanas y córtalas en cubos o rállalas; reserva.
En un recipiente amplio, bate el queso crema junto con el azúcar hasta lograr una crema homogénea.
Agrega los huevos de a uno, mezclando bien después de cada incorporación.
Ponele el aceite y remueve hasta que se integre por completo.
Tamiza la harina junto con la levadura, la canela y la sal, y agrégala a la preparación anterior usando movimientos envolventes para mantener la esponjosidad.
Incorpora las manzanas ralladas o cortadas en cubos y mezcla suavemente con una espátula.
Vierte la preparación en el molde previamente engrasado y nivela la superficie.
Cocina en el horno durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga seco.
Deja reposar el bizcocho en el molde alrededor de 10 minutos, luego desmóldalo sobre una rejilla y espera a que se enfríe por completo antes de espolvorear con azúcar impalpable, si lo deseas.