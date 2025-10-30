Receta: el paso a paso para un salmón al horno jugoso con salsa de pesto

Cómo hacer salmón al horno muy jugoso con salsa de pesto.
El consumo de pescado es vital. Es importante contar con recetas sencillas, nutritivas, sabrosas y económicas que permitan incorporarlo al día a día. El salmón se destaca como uno de los más populares, gracias a su versatilidad, sus beneficios para la salud y su sabor exquisito. En esta ocasión, te presentamos una receta para disfrutarlo al máximo.
Se puede disfrutar de múltiples formas: desde lonjas ahumadas sobre una tostada para un brunch, hasta filetes a la plancha acompañados de guarniciones que complementen su sabor y aporten balance al plato.
En esta preparación, optaremos por hornear el salmón, una técnica sencilla que permite que el pescado quede tierno y jugoso. Antes de llevarlo al horno, lo cubriremos con pesto, la emblemática salsa italiana que aporta sabor intenso y una textura especial a esta receta básica.
El pesto casero es fundamental, ya que combina el aroma fresco de la albahaca, el toque salado del queso parmesano y la crocancia de los piñones, potenciando cada bocado. Además, elegir un salmón fresco y de buena calidad resulta esencial para garantizar un plato delicioso, cuidando de no cocinarlo en exceso para preservar toda su jugosidad natural.
El salmón es una fuente de omega-3 y proteínas
El salmón no solo conquista por su sabor y su textura, sino que también se destaca por su valor nutricional, convirtiéndose en un aliado esencial para quienes buscan mantener una alimentación saludable y balanceada.
Se trata de un pescado graso, característico de los pescados azules, con un nivel de lípidos comparable al de atunes o reos, y rico en ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y omega-3. Además, aporta una cantidad importante de proteínas de alta calidad.
En cuanto a minerales, contiene fósforo, selenio, yodo y potasio en cantidades relevantes. Su perfil vitamínico es destacado: proporciona vitaminas del grupo B —como B6, B12, tiamina y niacina— y también vitaminas liposolubles, principalmente D y E, que contribuyen a su valor nutritivo integral.
Receta de salmón al horno con pesto
Cocinar salmón al horno con pesto es sencillo y veloz. Basta con untar los lomos de salmón fresco con una cantidad abundante de pesto, llevarlos al horno apenas unos minutos para conservar la jugosidad de la carne, y servir al instante. El resultado es un plato fragante, con una textura firme y una salsa brillante que potencia el sabor natural del pescado.
Tiempo de preparación
Preparación previa: 10 minutos
Elaboración del pesto (si es casero): 5 minutos
Cocción en horno: 12-15 minutos
Tiempo total aproximado: 25-30 minutos
Ingredientes
4 lomos de salmón fresco (150-200 g cada uno)
4 cucharadas de pesto (casero o comprado)
1 limón (opcional, para servir)
Sal al gusto
Pimienta al gusto
Aceite de oliva virgen extra
Para el pesto casero:
50 g de hojas de albahaca fresca
30 g de piñones (puedes sustituir por nueces)
1 diente de ajo
50 g de queso parmesano rallado
100 ml de aceite de oliva virgen extra
Sal al gusto
Cómo hacer salmón al horno con pesto, paso a paso
Precalienta el horno a 200°C, utilizando calor arriba y abajo.
Si decides hacer pesto casero, procesa la albahaca, piñones, ajo, queso parmesano y una pizca de sal junto con aceite hasta obtener una mezcla uniforme y cremosa.
Coloca los lomos de salmón sobre una bandeja cubierta con papel de hornear y sazona con sal y pimienta al gusto.
Extiende sobre cada lomo una cucharada abundante de pesto, distribuyéndola de manera uniforme solo en la superficie superior, sin cubrir los laterales ni la base, para que el pescado pueda cocinarse correctamente.
Añade un chorrito de aceite de oliva por encima para mejorar la cocción y mantener la jugosidad del salmón.
Coloca la bandeja en el horno y cocina entre 12 y 15 minutos, ajustando el tiempo según el grosor de los lomos, hasta que el salmón esté tierno y jugoso; evita sobrecocerlo para que no pierda su humedad natural.
Retira del horno y sirve al instante, agregando unas rodajas de limón si lo prefieres.
Completa el plato con tu guarnición favorita, como papas al horno, arroz, tomates cherry asados o una ensalada fresca y ligera.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El salmón al horno con pesto se puede guardar en la nevera dentro de un recipiente cerrado por un máximo de dos días. Es aconsejable calentarlo únicamente una vez y consumirlo dentro de ese tiempo para preservar su textura y aroma. No se sugiere congelarlo después de cocido, ya que tanto la salsa como el pescado pierden jugosidad y sabor.