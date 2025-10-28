Prepará estas albóndigas de calabaza y queso ricotta al horno con esta receta simple

Este plato tiene inspiración mediterránea.

Las albóndigas horneadas de calabaza y ricotta son un plato vegetariano lleno de aroma, color y suavidad. Ideales como entrada ligera o como plato principal, destacan por su textura cremosa así como por el contraste entre el dulzor natural de la calabaza y la frescura de la ricotta. Una receta ideal para cocinar de manera saludable.

Albóndigas de calabaza con queso ricotta al horno. La mezcla de calabaza con ricotta o requesón es habitual en recetas caseras de otoño. Se pueden servir solas, con salsa de tomate casera, acompañadas de una ensalada fresca, o integradas en un menú vegetariano o en una selección de tapas saludables.

Receta de albóndigas de calabaza y ricotta al horno Esta preparación utiliza el horneado como método principal, consiguiendo albóndigas doradas y tiernas sin recurrir a frituras ni exceso de aceite. El producto final son bolitas suaves y fragantes, que se disfrutan igual recién salidas del horno que una vez enfriadas.

Tiempo de preparación Preparación: 30 minutos

Cocción de la calabaza: 15-20 minutos

Armado y horneado: 25 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora 15 minutos Las albóndigas pueden conservarse en un recipiente hermético en la nevera durante 2-3 días. Ingredientes 500 g de calabaza (pelada y sin semillas)

250 g de ricotta fresca (requesón)

1 huevo

50 g de queso parmesano rallado

100 g de pan rallado (ajustar según la humedad de la mezcla)

1 diente de ajo (opcional)

Perejil fresco picado al gusto

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Corta la calabaza en cubos y cocínala al vapor o hiérvela hasta que esté completamente tierna , entre 15 y 20 minutos.

en y o hasta que esté completamente , entre 15 y 20 minutos. Luego, haz un puré de la calabaza y escúrrela bien, presionando si hace falta, para eliminar la mayor cantidad de líquido posible .

de la y escúrrela bien, presionando si hace falta, para eliminar la mayor cantidad de . En un recipiente amplio , combina la calabaza con la ricotta , el huevo , el queso parmesano rallado , el ajo picado (opcional), el perejil , la sal y la pimienta .

, combina la con la , el , el , el (opcional), el , la y la . Agrega poco a poco el pan rallado hasta conseguir una mezcla consistente y manejable, evitando que quede demasiado líquida. Albóndigas de calabaza y queso ricotta al horno. Con las manos ligeramente humedecidas , forma las albóndigas , evitando que la preparación se adhiera a los dedos .

, forma las , evitando que la preparación se adhiera a los . Distribuye las albóndigas sobre una placa para horno cubierta con papel vegetal .

sobre una cubierta con . Rocíalas o píntalas ligeramente con aceite de oliva para ayudar a que se doren .

para ayudar a que se . Llévalas al horno precalentado a 200°C y cocínalas entre 20 y 25 minutos, hasta que adquieran un color dorado y tengan firmeza al tacto .

a y entre 20 y 25 minutos, hasta que adquieran un y tengan . Presenta las albóndigas recién salidas del horno, ya sea solas, con una salsa de tomate casera o acompañadas de una ensalada fresca. Una alternativa vegetariana y saludable perfecta para el otoño. Sugerencia: si la masa resulta demasiado húmeda, incorpora un poco más de pan rallado hasta lograr una consistencia manejable. Para realzar el sabor, puedes añadir una pizca de nuez moscada o ralladura de limón antes de formar las albóndigas.

Conservación: estas albóndigas se mantienen en buen estado dentro de un recipiente cerrado en el refrigerador entre 2 y 3 días. También pueden congelarse antes de hornearlas; colócalas separadas sobre una bandeja y luego guárdalas en bolsa o tupper hasta por tres meses. Al momento de recalentar, lo ideal es usar el horno o una sartén para preservar su textura.

