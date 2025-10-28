Prepará estas albóndigas de calabaza y queso ricotta al horno con esta receta simple

Las albóndigas horneadas de calabaza y ricotta son un plato vegetariano lleno de aroma, color y suavidad. Ideales como entrada ligera o como plato principal, destacan por su textura cremosa así como por el contraste entre el dulzor natural de la calabaza y la frescura de la ricotta. Una receta ideal para cocinar de manera saludable.
Albóndigas de calabaza con queso ricotta al horno.
La mezcla de calabaza con ricotta o requesón es habitual en recetas caseras de otoño. Se pueden servir solas, con salsa de tomate casera, acompañadas de una ensalada fresca, o integradas en un menú vegetariano o en una selección de tapas saludables.
Receta de albóndigas de calabaza y ricotta al horno
Esta preparación utiliza el horneado como método principal, consiguiendo albóndigas doradas y tiernas sin recurrir a frituras ni exceso de aceite. El producto final son bolitas suaves y fragantes, que se disfrutan igual recién salidas del horno que una vez enfriadas.
Tiempo de preparación
- Preparación: 30 minutos
- Cocción de la calabaza: 15-20 minutos
- Armado y horneado: 25 minutos
- Tiempo total estimado: 1 hora 15 minutos
Las albóndigas pueden conservarse en un recipiente hermético en la nevera durante 2-3 días.
Ingredientes
- 500 g de calabaza (pelada y sin semillas)
- 250 g de ricotta fresca (requesón)
- 1 huevo
- 50 g de queso parmesano rallado
- 100 g de pan rallado (ajustar según la humedad de la mezcla)
- 1 diente de ajo (opcional)
- Perejil fresco picado al gusto
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Aceite de oliva virgen extra
Este plato tiene inspiración mediterránea.
Cómo hacer albóndigas de calabaza y ricotta al horno, paso a paso
- Corta la calabaza en cubos y cocínala al vapor o hiérvela hasta que esté completamente tierna, entre 15 y 20 minutos.
- Luego, haz un puré de la calabaza y escúrrela bien, presionando si hace falta, para eliminar la mayor cantidad de líquido posible.
- En un recipiente amplio, combina la calabaza con la ricotta, el huevo, el queso parmesano rallado, el ajo picado (opcional), el perejil, la sal y la pimienta.
- Agrega poco a poco el pan rallado hasta conseguir una mezcla consistente y manejable, evitando que quede demasiado líquida.
Albóndigas de calabaza y queso ricotta al horno.
- Con las manos ligeramente humedecidas, forma las albóndigas, evitando que la preparación se adhiera a los dedos.
- Distribuye las albóndigas sobre una placa para horno cubierta con papel vegetal.
- Rocíalas o píntalas ligeramente con aceite de oliva para ayudar a que se doren.
- Llévalas al horno precalentado a 200°C y cocínalas entre 20 y 25 minutos, hasta que adquieran un color dorado y tengan firmeza al tacto.
- Presenta las albóndigas recién salidas del horno, ya sea solas, con una salsa de tomate casera o acompañadas de una ensalada fresca.
Una alternativa vegetariana y saludable perfecta para el otoño.
Sugerencia: si la masa resulta demasiado húmeda, incorpora un poco más de pan rallado hasta lograr una consistencia manejable. Para realzar el sabor, puedes añadir una pizca de nuez moscada o ralladura de limón antes de formar las albóndigas.
Conservación: estas albóndigas se mantienen en buen estado dentro de un recipiente cerrado en el refrigerador entre 2 y 3 días. También pueden congelarse antes de hornearlas; colócalas separadas sobre una bandeja y luego guárdalas en bolsa o tupper hasta por tres meses. Al momento de recalentar, lo ideal es usar el horno o una sartén para preservar su textura.
