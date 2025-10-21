Receta saludable: el paso a paso para una merluza a la piazzola hecha al horno

En menos de 25 minutos puedes tener listo este plato mediterráneo.

El pescado se destaca como uno de los alimentos más beneficiosos para la salud. La abundancia de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y diversos minerales y vitaminas que ofrecen en la receta lo convierten en un componente ideal dentro de una alimentación balanceada.

La merluza a la pizzaiola, con raíces en la gastronomía italiana, resulta una alternativa atractiva para quienes tienen dificultades para incorporar pescado en sus comidas habituales. Al combinarse con tomate y queso, se crean sabores más intensos y agradables al paladar.

Esta versión tiene entre cuatro y seis porciones, dependiendo del acompañamiento y el tamaño de los filetes. En esta preparación, los filetes se colocan juntos formando una base uniforme, que se cubre con salsa de tomate, queso mozzarella y orégano, y luego se cocina al horno hasta obtener un plato delicioso y bien gratinado.

Tiempo de preparación Preparación: 7 minutos

Cocción: 15 minutos

Total: 22 minutos Ingredientes 6 a 7 filetes medianos de merluza

Sal al gusto

Orégano seco

Salsa de tomate natural o casera

400 g de queso mozzarella rallado

Aceite de oliva virgen extra

Aceitunas verdes o negras (opcional) Merluza a la pizzaiola. Cómo hacer merluza a la pizzaiola al horno, paso a paso Precalienta el horno a 200°C .

. Engrasa ligeramente una bandeja apta para horno con un poco de aceite de oliva .

con un poco de . Condimenta los filetes de merluza con sal y orégano y acomódalos juntos cubriendo todo el fondo de la fuente .

con y y acomódalos juntos cubriendo todo el . Vierte la salsa de tomate sobre el pescado y distribúyela de manera uniforme .

sobre el y distribúyela de manera . Espolvorea un poco más de orégano sobre la salsa .

sobre la . Cubre con mozzarella rallada extendiéndola por toda la superficie. En menos de 25 minutos puedes tener listo este plato mediterráneo. Rocía un hilo de aceite de oliva por encima y coloca las aceitunas repartidas.

por encima y coloca las repartidas. Hornea entre 15 minutos o hasta que el queso se funda , se dore y el pescado quede jugoso .

o hasta que el , se y el . Sirve caliente, decorando si lo deseas con más orégano o hierbas frescas al gusto. Consejos clave:

Evita superponer los filetes ; distribúyelos de manera uniforme en la fuente para que conserven su jugosidad y no se rompan al momento de servir .

; distribúyelos de manera en la para que conserven su y no se rompan al momento de . Presta atención al horneado : el pescado requiere una cocción breve para preservar su textura perfecta .

: el requiere una para preservar su . Opta por una salsa de tomate fresca, baja en azúcar y libre de conservantes, para lograr una versión más sana del plato. El pescado es uno de los alimentos más saludables. ¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? Es aconsejable guardar la preparación en la nevera dentro de un recipiente cerrado herméticamente, para mantener su frescura y evitar que absorba olores del entorno. En estas condiciones, se conserva en buen estado entre uno y dos días; después, su calidad podría deteriorarse. La merluza a la pizzaiola es una preparación de origen italiano. Antes de volver a servirla, conviene calentarla despacio en el horno o en el microondas a potencia baja o media. Este método permite restaurar la textura original, especialmente si la receta incluye queso fundido, ya que un calentado gradual previene que se endurezca o adquiera una consistencia gomosa.

