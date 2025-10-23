Hamburguesas de pollo caseras: una receta fácil para disfrutar en familia

Esta hamburguesa de pollo utiliza carne picada y huevo para unir.

Las guías nutricionales actuales recomiendan incluir tres porciones de carnes magras por semana, destacando al pollo como la opción más común, accesible y versátil. Una manera sencilla y deliciosa de disfrutar esta carne, rica en proteínas y con bajo contenido de grasa, es preparándola en una receta en forma de hamburguesas.

Se pueden consumir solas, como fuente principal de proteína acompañadas de una ensalada para una comida ligera, o dentro de un pan con los aderezos y guarniciones habituales, acompañadas de papas fritas, logrando así una cena sabrosa y especial.

Receta de hamburguesas de pollo caseras. Elaborar esta preparación es realmente sencillo. Lo más importante es lograr que todos los ingredientes se integren correctamente, formando una mezcla uniforme y consistente. Para ello, podemos combinar la carne de pollo con los demás componentes usando un tenedor, o procesarlos en un robot de cocina hasta obtener la textura deseada.

Una vez lista la mezcla, solo resta darle forma con las manos, ajustando el grosor a nuestro gusto, y cocinar las hamburguesas en sartén, plancha o parrilla, según disponibilidad. Lo recomendable es evitar presionarlas demasiado durante la cocción, para que mantengan toda su jugosidad y sabor.

El paso a paso más fácil para hacerlas desde cero. Receta de hamburguesa de pollo sin pan rallado Esta preparación de hamburguesa de pollo se elabora con carne molida y huevo como aglutinante, incorporando opcionalmente cebolla y ajo en polvo y perejil fresco para realzar el sabor. Al prescindir de pan o harinas, es perfecta para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos, personas con celiaquía, o para quienes prefieren disfrutar de un sabor más auténtico y natural. Tiempo de preparación Preparación de la mezcla: 10 minutos.

Reposo opcional: 10 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Tiempo total estimado: 30 minutos. Receta de hamburguesas de pollo caseras. Ingredientes 400 g de carne de pollo picada

1 huevo

Un diente de ajo picado

Perejil fresco picado al gusto

Sal y pimienta negra al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Panes de hamburguesa (opcional, solo para servir)

Guarnición al gusto: lechuga, tomate, rodajas de pepino, etc. Cómo hacer hamburguesa de pollo, paso a paso Pon la carne de pollo molida en un recipiente grande.

en un recipiente grande. Agrega el huevo , el ajo finamente picado y el perejil fresco , junto con sal y pimienta negra al gusto.

, el y el , junto con al gusto. Integra todos los elementos hasta obtener una mezcla uniforme, cuidando de no manipularla demasiado para que las hamburguesas conserven su jugosidad. Preparar esta receta no tiene ningún misterio. Lo único que tendremos que cuidar es que los ingredientes queden bien mezclados. Reparte la preparación en dos o cuatro porciones según el tamaño que prefieras y moldea las hamburguesas con las manos ligeramente humedecidas , evitando que se adhieran a los dedos.

según el tamaño que prefieras y moldea las hamburguesas con , evitando que se adhieran a los dedos. Si cuentas con unos minutos, deja la preparación reposar en la heladera por unos 10 minutos , lo que hará más fácil darles forma.

, lo que hará más fácil darles forma. Calienta una sartén antiadherente con un chorrito de aceite de oliva a temperatura media-alta.

con un chorrito de a temperatura media-alta. Cocina las hamburguesas aproximadamente 5 minutos por lado , hasta que estén doradas por fuera y bien cocidas por dentro , evitando presionarlas para conservar su jugosidad .

, hasta que estén , evitando presionarlas para . Sirve solas o dentro de un pan de hamburguesa, acompañadas con papas fritas o una ensalada fresca, según tu gusto. Esta hamburguesa de pollo utiliza carne picada y huevo para unir. ¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? Las hamburguesas crudas, una vez moldeadas, se pueden guardar en el refrigerador hasta 24 horas dentro de un recipiente cerrado. Tras cocinarlas, su conservación en la heladera se extiende hasta 48 horas. También es posible congelarlas, ya sea en crudo separadas por papel de horno o ya cocidas, permaneciendo en el congelador hasta tres meses.

