martes 04 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de noviembre de 2025 - 10:45
Las recetas de la abuela.

Animate a la crema catalana: simple, rápida y riquísima

Con pocos ingredientes y una preparación simple, esta receta de la abuela garantiza un postre suave y aromático para todo momento.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
En un bol, mezclar la&nbsp;maicena, el azúcar y las yemas y reservar

En un bol, mezclar la maicena, el azúcar y las yemas y reservar

Postre: Crema catalana: Agregar la leche de a poco a la mezcla de yemas, colar y volver al fuego, revolviendo hasta que espese.

Postre: Crema catalana: Agregar la leche de a poco a la mezcla de yemas, colar y volver al fuego, revolviendo hasta que espese.

Animate a la crema catalana: simple, rápida y riquísima

Animate a la crema catalana: simple, rápida y riquísima

Una de las recetas de la abuela que más me gustan es esta: la crema catalana, una receta simple y rápida que enamora por su contraste, crema suave, perfumada con canela y cítricos, y una costra de caramelo que hace “crack” apenas la rompés con la cuchara. Pariente cercana de la crème brûlée pero con sello propio, es de esos postres que lucen finos sin complicarse: pocos ingredientes, técnica simple y resultado infalible.

Lee además
Qué significa que no te guste celebrar tu propio cumpleaños, según la psicología
Sociedad.

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología
El producto, destinado al tratamiento de la diabetes tipo 2, fue detectado en una farmacia bonaerense sin registro sanitario ni autorización de comercialización.
Comunicado.

ANMAT prohibió un medicamento para la diabetes y 18 suplementos: qué pasó y cuáles son

Nació en Cataluña y se volvió un clásico de todo el año. Se prepara en minutos, se enfría rápido y llega a la mesa con ese dorado brillante que conquista a primera vista. Ideal para cerrar una comida familiar, acompañar con café o un vino dulce, y perfecta para quienes aman los sabores tradicionales con toque casero. ¿Vamos al paso a paso?

image

Postre clásico con truco casero: simple, rápido, textura cremosa y caramelo crocante en minutos

Ingredientes (4 porciones)

  • 500 ml de leche entera

  • 4 yemas

  • 120 g de azúcar (60 g para la crema + 60 g para caramelizar)

  • 25 g de fécula de maíz (maicena)

  • 1 rama de canela

  • Piel de 1 limón o 1 naranja (sin parte blanca)

  • 1 cdita de esencia de vainilla (opcional)

Postre
En un bol, mezclar la maicena, el azúcar y las yemas y reservar

En un bol, mezclar la maicena, el azúcar y las yemas y reservar

Paso a paso (ágil)

  • Infusionar (5 min): Calentá la leche con canela y piel de cítrico hasta casi hervir. Apagá, tapá 5 minutos.

  • Batir base (2 min): Mezclá yemas + 60 g de azúcar hasta pálido. Sumá la fécula y disolvé grumos.

  • Templar (2 min): Colá la leche y agregala en hilo a las yemas, batiendo continuo.

  • Cocción (7–8 min): Llevá la mezcla a fuego bajo, removiendo sin parar, hasta espesar. No dejes hervir.

  • Aromatizar (30 seg): Fuera del fuego, añadí vainilla. Repartí en cazuelitas.

  • Enfriar (15 min): Dejá a temperatura ambiente y luego 15 min en heladera.

  • Caramelizar (5 min): Espolvoreá el azúcar restante y dorá con soplete o bajo el grill del horno hasta formar costra.

Tiempos reales

  • Infusión: 10 min (incluye calentado)

  • Cocción y espesado: 10 min

  • Enfriado en heladera: 15 min

  • Caramelizado: 5 min

    Total estimado: 40 minutos

postre
Postre: Crema catalana: Agregar la leche de a poco a la mezcla de yemas, colar y volver al fuego, revolviendo hasta que espese.

Postre: Crema catalana: Agregar la leche de a poco a la mezcla de yemas, colar y volver al fuego, revolviendo hasta que espese.

Porciones

Rinde 4 cazuelitas estándar.

Valor nutricional (por porción, estimado)

  • Calorías: 250 kcal

  • Grasas: 6 g (saturadas: 2,5 g)

  • Carbohidratos: 40 g (azúcares: 33 g)

  • Proteínas: 5,5 g

Tips de la abuela (para que salga perfecta)

  • Sin grumos: fuego bajo + cuchara o batidor siempre en movimiento; si se pasa, colá la crema caliente.

  • Textura justa: retirala cuando marque surco en la cuchara o “nape” el dorso (capa fina que no escurre).

  • Costra ideal: azúcar blanca común en capa fina y pareja; si usás grill, enfriá bien la crema antes.

  • Aroma casero: la piel se corta con pelapapas para evitar lo blanco (amarga).

Errores comunes (y cómo evitarlos)

  • Hervor: si hierve, se corta. Bajá el fuego y seguí batiendo.

  • Azúcar quemada amarga: acercá el soplete a 10–15 cm y movelo; con grill, puerta entreabierta y control visual.

  • Cristales grandes: no uses azúcar húmeda; espolvoreá justo antes de caramelizar.

Variantes rápidas

  • Cítrico doble: mezclá mitad limón y mitad naranja.

  • Sin soplete: grill del horno al máximo 2–4 min, vigilando.

  • Más ligera: mitad leche + mitad leche descremada (perdés algo de cremosidad).

  • Vainilla marcada: reemplazá la canela por ½ chaucha o duplicá la esencia.

Cómo conservarla

En heladera, hasta 2 días, tapada con film (en contacto) para que no forme piel ni tome olores. Caramelizá justo antes de servir para mantener el “crack”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología

ANMAT prohibió un medicamento para la diabetes y 18 suplementos: qué pasó y cuáles son

Se mudo a un departamento a estrenar pero el moho hizo que todo terminara en desastre

Los mejores trucos usados en restaurantes para eliminar el olor a fritura

ANSES: cuánto se cobrará la AUH en noviembre de 2025

Lo que se lee ahora
Qué significa que no te guste celebrar tu propio cumpleaños, según la psicología
Sociedad.

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy
Tránsito.

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Elentrenador de Gimnasia de Jujuy, Matías Módolo
¿Sigue en Gimnasia?

Matías Módolo y su futuro: "Serán días de parar la pelota"

Qué se sabe hasta el momento y qué dijeron involucrados al respecto.
Streaming.

Escándalo en el elenco de Stranger Things: una actriz denunció a un compañero por acoso

Qué significa que no te guste celebrar tu propio cumpleaños, según la psicología
Sociedad.

Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología

Buscan ampliar líneas y recorridos del Transporte Urbano en Alto Comedero y Ciudad de las Artes video
San Salvador de Jujuy.

Buscan ampliar líneas y recorridos del Transporte Urbano en Alto Comedero y Ciudad de las Artes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel