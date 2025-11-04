En un bol, mezclar la maicena, el azúcar y las yemas y reservar Postre: Crema catalana: Agregar la leche de a poco a la mezcla de yemas, colar y volver al fuego, revolviendo hasta que espese. Animate a la crema catalana: simple, rápida y riquísima

Una de las recetas de la abuela que más me gustan es esta: la crema catalana, una receta simple y rápida que enamora por su contraste, crema suave, perfumada con canela y cítricos, y una costra de caramelo que hace “crack” apenas la rompés con la cuchara. Pariente cercana de la crème brûlée pero con sello propio, es de esos postres que lucen finos sin complicarse: pocos ingredientes, técnica simple y resultado infalible.

Nació en Cataluña y se volvió un clásico de todo el año. Se prepara en minutos, se enfría rápido y llega a la mesa con ese dorado brillante que conquista a primera vista. Ideal para cerrar una comida familiar, acompañar con café o un vino dulce, y perfecta para quienes aman los sabores tradicionales con toque casero. ¿Vamos al paso a paso?

image Postre clásico con truco casero: simple, rápido, textura cremosa y caramelo crocante en minutos Ingredientes (4 porciones) 500 ml de leche entera

4 yemas

120 g de azúcar (60 g para la crema + 60 g para caramelizar)

25 g de fécula de maíz (maicena)

1 rama de canela

Piel de 1 limón o 1 naranja (sin parte blanca)

1 cdita de esencia de vainilla (opcional) Postre En un bol, mezclar la maicena, el azúcar y las yemas y reservar Paso a paso (ágil) Infusionar (5 min): Calentá la leche con canela y piel de cítrico hasta casi hervir. Apagá, tapá 5 minutos.

Batir base (2 min): Mezclá yemas + 60 g de azúcar hasta pálido. Sumá la fécula y disolvé grumos.

Templar (2 min): Colá la leche y agregala en hilo a las yemas, batiendo continuo.

Cocción (7–8 min): Llevá la mezcla a fuego bajo, removiendo sin parar, hasta espesar. No dejes hervir.

Aromatizar (30 seg): Fuera del fuego, añadí vainilla. Repartí en cazuelitas.

Enfriar (15 min): Dejá a temperatura ambiente y luego 15 min en heladera.

Caramelizar (5 min): Espolvoreá el azúcar restante y dorá con soplete o bajo el grill del horno hasta formar costra. Tiempos reales Infusión: 10 min (incluye calentado)

Cocción y espesado: 10 min

Enfriado en heladera: 15 min

Caramelizado: 5 min Total estimado: 40 minutos postre Postre: Crema catalana: Agregar la leche de a poco a la mezcla de yemas, colar y volver al fuego, revolviendo hasta que espese. Porciones Rinde 4 cazuelitas estándar.

Valor nutricional (por porción, estimado)

Calorías: 250 kcal

Grasas: 6 g (saturadas: 2,5 g)

Carbohidratos: 40 g (azúcares: 33 g)

Proteínas: 5,5 g Tips de la abuela (para que salga perfecta) Sin grumos: fuego bajo + cuchara o batidor siempre en movimiento; si se pasa, colá la crema caliente.

Textura justa: retirala cuando marque surco en la cuchara o “nape” el dorso (capa fina que no escurre).

Costra ideal: azúcar blanca común en capa fina y pareja; si usás grill, enfriá bien la crema antes.

Aroma casero: la piel se corta con pelapapas para evitar lo blanco (amarga). Errores comunes (y cómo evitarlos) Hervor: si hierve, se corta. Bajá el fuego y seguí batiendo.

Azúcar quemada amarga: acercá el soplete a 10–15 cm y movelo; con grill, puerta entreabierta y control visual.

Cristales grandes: no uses azúcar húmeda; espolvoreá justo antes de caramelizar. Variantes rápidas Cítrico doble: mezclá mitad limón y mitad naranja.

Sin soplete: grill del horno al máximo 2–4 min, vigilando.

Más ligera: mitad leche + mitad leche descremada (perdés algo de cremosidad).

Vainilla marcada: reemplazá la canela por ½ chaucha o duplicá la esencia. Cómo conservarla En heladera, hasta 2 días, tapada con film (en contacto) para que no forme piel ni tome olores. Caramelizá justo antes de servir para mantener el “crack”.

