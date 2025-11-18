Cómo hacer el típico turrón de fin de año, simple y rápido

Obleas para turrón (opcional; si no tenés, podés usar papel manteca)

1 cdita de esencia de vainilla (opcional)

1 clara de huevo (a temperatura ambiente)

100 g de almendras o nueces picadas gruesas

200 g de maní tostado sin sal (puede ser con piel)

Tiempo de conservación: hasta 10 días en recipiente hermético, en lugar fresco y seco

Turrón de Navidad con almendras.

Preparar el molde Forrá una fuente o molde rectangular con papel manteca. Si usás obleas, poné una en la base y reservá otra para la tapa.

Tostar los frutos secos Colocá el maní y las almendras o nueces en una sartén. Tostalos a fuego bajo por unos minutos, solo hasta que suelten aroma. Retirá y reservá.

Batir la clara En un bowl limpio, batí la clara con la pizca de sal. No hace falta llegar a punto nieve firme, pero sí que esté espumosa.

Hacer el almíbar de miel y azúcar En una ollita, poné el azúcar y la miel. Cociná a fuego medio, revolviendo suave, hasta que se disuelva el azúcar. Cuando empiece a hervir, bajá el fuego y dejá que tome un color ligeramente dorado (sin que se queme).

Mezclar el almíbar con la clara Apagá el fuego. Con cuidado, volcá el almíbar en hilo sobre la clara mientras seguís batiendo. Hacelo despacio, porque el almíbar está muy caliente. Sumá la vainilla, si vas a usar.

Agregar los frutos secos Incorporá el maní y las almendras o nueces tostadas. Mezclá bien hasta que todos los frutos queden cubiertos por la mezcla.

Llevar al molde Volcá la preparación en el molde forrado. Si usás obleas, colocá la segunda oblea arriba y presioná con cuidado. Emparejá la superficie con una espátula o cuchara húmeda.