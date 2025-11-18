Chocó contra un colectivo y liberó a 23 vacas que terminaron corriendo por la calle

Una situación insólita se registró recientemente en la provincia de Córdoba , cuando un grupo de 23 vacas terminó deambulando por la vía pública luego de un choque múltiple ocurrido sobre la Ruta 38 . El episodio tuvo lugar este lunes a la altura de La Falda , donde un camión de gran tamaño protagonizó una colisión en cadena.

Aparentemente, la misma fue causada por una falla en el sistema de frenos mientras descendía hacia la ciudad. De acuerdo con la información publicada por el medio local La Voz , el transporte —que había partido de La Rioja y se dirigía a Santa Fe — terminó volcando , lo que provocó que los animales quedaran desparramados a lo largo del camino.

El accidente se habría desencadenado cuando el camión perdió los frenos en la pendiente y terminó chocando contra un colectivo interurbano y una camioneta . Aunque no se registraron lesionados, las 23 vacas que trasladaba quedaron desparramadas sobre la ruta.

Entre los vehículos alcanzados por el impacto estaba una camioneta detenida frente a un semáforo, al lado de un ómnibus de dos pisos . Uno de los pasajeros contó que el golpe le destrozó “todo el baúl” . También describió el estado del camión luego del vuelco como “un desastre” . A pesar de la violencia del episodio, el acoplado jaula no llegó a estrellarse contra ningún poste cercano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/todonoticias/status/1990733033654325324&partner=&hide_thread=false 23 vacas sueltas en plena calle: un camión jaula que llevaba vacas volcó en Córdoba. Los animales comenzaron a correr asustados cuando el vehículo cayó. https://t.co/2JLP7R4O5y pic.twitter.com/XWIsdJYyYD — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 18, 2025

Efectivos policiales y agentes de tránsito trabajaron para despejar la vía y reunir al ganado. De acuerdo con lo informado por Nueva Rioja, los animales fueron llevados al patio de un hotel cercano para mantenerlos seguros. En las imágenes incluidas en la nota se aprecia a los animales desplazándose por las calles mientras los habitantes de la zona intentan orientarlos hacia un sitio donde no corran peligro.

Choque en el puente Rosario–Victoria: una joven terminó herida tras ser arrollada por un toro

A fines de agosto se registró un serio episodio en el puente Rosario–Victoria que dejó varios lesionados, entre ellos una chica de 17 años que fue atropellada por un toro luego de bajar de su auto para asistir a quienes habían sufrido el primer impacto.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 7 de la ruta nacional 174, en la zona del peaje, cuando un camión que trasladaba hacienda desde Victoria (Entre Ríos) hacia Rosario (Santa Fe) chocó contra un Citroën que venía en sentido contrario.

Según los primeros datos difundidos, el vehículo de carga transportaba unos 33 animales rumbo a un frigorífico de la zona, informó Rosario3. Tras la colisión, parte de los bovinos escapó y quedó dispersa sobre la calzada, lo que agravó el escenario en el lugar.

El tránsito estuvo interrumpido desde la madrugada hasta las 14 horas, generando un gran embotellamiento.

Entre los lesionados, el chofer del camión fue hallado sin conocimiento y tres personas tuvieron que ser derivadas al hospital de Granadero Baigorria para recibir atención. La chica que bajó de su auto para colaborar con los equipos de rescate fue arrollada por uno de los toros y llevada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde fue asistida por múltiples traumatismos.

La responsable del Heca, Andrea Becheruchi, detalló en una entrevista con El Tres que la joven ingresó al hospital lúcida, aunque presentaba un “trauma de alto impacto”. La chica recibió puntos de sutura en la cara y permanecía en observación, a la espera de nuevas valoraciones médicas. Desde el establecimiento confirmaron que su estado general no revestía gravedad y que se esperaba que evolucione favorablemente.

Becheruchi también señaló que, pese a que la lesión fue causada por un animal, la intervención médica se realizó respetando los procedimientos previstos para siniestros viales.

Puente Rosario-Victoria.

Las secuelas del accidente se prolongaron durante buena parte del día. El camino quedó totalmente bloqueado por varias horas, provocando un importante congestionamiento vehicular que se extendió hasta pasado el mediodía. El tránsito permaneció interrumpido por diez horas, hasta instantes antes de las 14, cuando finalmente se habilitó nuevamente la circulación.

Desde las 9 de la mañana se había montado un operativo especial de control, que incluía desvíos hacia la avenida Rondeau. Al mismo tiempo, vecinos con experiencia en la zona, montados a caballo, trabajaban para reunir y encaminar a los animales que habían quedado dispersos sobre la ruta.

El camionero fue encontrado inconsciente y tres personas debieron ser trasladadas al hospital de Granadero Baigorria.

En medio del caos vehicular, una gran cantidad de autos quedó inmovilizada sin poder avanzar ni retroceder. Entre los damnificados, una mujer llamada Erica contó a Radio 2 que viajaba rumbo a Uruguay con su familia y que estaban detenidos desde las dos de la mañana, a escasa distancia de la zona del peaje.

Tras varias horas atrapados, denunció que ninguna autoridad se acercó a explicar la situación. “Es una vergüenza, desde las dos de la mañana que estamos acá y no nos dicen nada. Gendarmería pasó y también una grúa, pero nosotros no podemos movernos”, reclamó.