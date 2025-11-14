sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 11:18
Atención.

Secuestran cuatro caballos que estaban sueltos en Palpalá

Cuatro caballos quedaron bajo resguardo del Cuerpo de Caballería en Palpalá tras hallarlos sueltos sobre la Ruta 56 rumbo a Mina 9 de Octubre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Caballos sueltos en Palpalá.

El procedimiento ocurrió durante la tarde, cuando un patrullaje advirtió la presencia de varios caballos sobre la traza que conecta Palpalá con Serranías del Zapla. Los agentes confirmaron que los equinos vagaban a pocos metros de la banquina y avanzaron hacia la zona para evitar un incidente con los vehículos que circulan por ese corredor.

El grupo de trabajo retiró a los animales del camino y los trasladó hacia un espacio seguro. La fuerza señaló que ninguno tenía identificación visible ni señal de control por parte de algún responsable.

Aplicación de la normativa provincial

Luego del resguardo, el personal actuó según el artículo 15 de la ley 5860/14, que habilita el secuestro preventivo de animales sueltos en rutas o caminos. La normativa busca reducir riesgos en zonas donde la circulación vehicular es constante y donde un equino puede causar un choque grave.

Hasta el momento, no se presentó ningún propietario para reclamar a los animales. Las autoridades mantendrán el procedimiento administrativo habitual para estos casos.

El riesgo de animales sueltos en zonas transitadas

La presencia de equinos o vacas cerca de rutas genera preocupación en Palpalá y otras localidades de Jujuy. Un caballo sobre la calzada puede desatar un accidente de gran impacto, sobre todo en áreas donde los vehículos circulan a velocidad sostenida.

Por eso la fuerza aconseja la atención constante de animales de gran porte. La falta de control puede derivar en daños materiales o lesiones, tanto para conductores como para terceros que transitan por el lugar.

Recomendaciones para evitar nuevos incidentes

Con el fin de reducir situaciones similares, el Cuerpo de Caballería recuerda algunas pautas de cuidado:

  • Mantener a los animales dentro de corrales resistentes y cerrados.
  • Controlar el estado de los alambrados en fincas y predios cercanos a rutas.
  • Colocar marcas o señales visibles para identificar la propiedad.
  • Designar a una persona responsable para el pastoreo.
  • Comunicar de inmediato al 911 si algún vecino detecta animales sueltos.

Estas medidas permiten que los dueños eviten sanciones y ayudan a preservar la seguridad en los sectores más transitados del departamento.

