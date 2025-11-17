Cómo serán los servicios municipales por el 18 de noviembre

Este martes 18 de noviembre se conmemora el Día de la Autonomía Política de Jujuy , por lo que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo será la prestación de los servicios municipales esenciales durante la jornada.

En el caso de la recolección de residuos , la Dirección General de Higiene Urbana informó que el servicio que presta el municipio tendrá actividad normal con los residuos domiciliarios y servicios especiales, mientras que la limpieza y barrido tendrá servicio reducido

La empresa Limsa confirmó que el martes trabajará con normalidad en casi todos sus servicios: recolección domiciliaria; recolección comercial; recolección de patógenos; barrido en microcentro y ex Terminal; barrido manual; barrido mecánico; contenedores municipales y recolección de malezas y escombros, normales.

En el caso del transporte , la Dirección de Tránsito y Transporte detalló que el transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 1; el transporte urbano funcionará con unidades reducidas ; los Ascensores Urbanos 1 y 2 operarán de 8 a 20 horas y el estacionamiento tarifado será normal.

La Dirección de Mercados informó que los mercados municipales atenderán de manera normal. Los cementerios El Salvador y Nuestra Señora del Rosario funcionarán con horario normal de 8 a 13, mientras que el sector administrativo lo hará de 8 a 18.

Un 18 de noviembre de 1834 Jujuy proclamaba su autonomía política de la provincia de Salta. En esta fecha quienes vivían en lo que actualmente se conoce como Jujuy eligieron interinamente gobernador en la figura del coronel José María Fascio.

Con este cargo llamó a cabildo abierto y consultó a la multitud: ¿Juráis libre y espontáneamente a Dios Nuestro Señor, por la señal de la Cruz, de sostener y defender con vuestra fortuna y vuestra vida la independencia política de esta ciudad, su territorio y campaña y su separación de la capital de Salta? Con la respuesta unánime del pueblo “¡Si juramos!” se proclamó la autonomía provincial y Fascio quedó designado como gobernador provisorio.