Buscan ampliar líneas y recorridos del Transporte Urbano en Alto Comedero y Ciudad de las Artes

Este lunes finalizó el período de presentación de ponencias ciudadanas en el marco del proceso participativo del nuevo pliego de licitación del transporte urbano de San Salvador de Jujuy. Según informó el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar , se recibieron un total de 34 propuestas elaboradas por vecinos, instituciones y organizaciones de distintos sectores.

Transporte. Suben los precios de los colectivos de media distancia en Jujuy

Cementerios. Por el Día de los Fieles Difuntos habrá cambios en el transporte y tránsito

“Efectivamente, a las 9 horas finalizó el plazo y se han presentado 34 ponencias. Recién ahora vamos a iniciar el proceso de análisis de cada una de ellas. La idea es dar una devolución de cada propuesta”, señaló Aguiar. “Efectivamente, a las 9 horas finalizó el plazo y se han presentado 34 ponencias. Recién ahora vamos a iniciar el proceso de análisis de cada una de ellas. La idea es dar una devolución de cada propuesta”, señaló Aguiar.

El funcionario destacó la amplia participación social: “ Hay ponencias de centros vecinales, instituciones, el Defensor del Pueblo, la CGT, la UTA, y estudiantes del Profesorado de Danzas. Queremos agradecer a todos los sectores que se tomaron el tiempo de hacer sus aportes” , agregó.

Entre los principales temas, varias presentaciones propusieron ampliar o reforzar líneas de transporte en sectores de Alto Comedero , donde el Instituto de Vivienda desarrolló en los últimos años importantes programas habitacionales . “La idea es poder brindar una mejor prestación en esos sectores”, explicó Aguiar.

También hubo propuestas de vecinos particulares, algunas relacionadas con el sistema tarifario por secciones y otras enfocadas en ampliar recorridos hacia la Ciudad Cultural, especialmente tras la instalación de la Escuela de Artes, que genera una alta demanda de movilidad en la zona.

El presidente del Concejo destacó además la participación de los concejales electos arquitecto Ramiro Tejeda y Brenda ‘La Pumita’ Carabajal, quienes, aunque aún no integran el cuerpo deliberativo, presentaron aportes relacionados con la prestación del servicio en la Escuela de Artes y la accesibilidad del boleto estudiantil gratuito y universal.

Por la Expo Policial 2025, los colectivos llegarán hasta Ciudad Cultural (Foto ilustrativa) Transporte en Ciudad Cultural: "También llegaron cuestiones que apuntan a ampliar líneas de recorridos para Ciudad Cultural” manifestó el presidente del Concejo Deliberante - (Foto ilustrativa)

Próximos pasos: análisis y licitación nacional

Aguiar adelantó que en las próximas semanas se realizará un análisis pormenorizado de las 34 ponencias, con el objetivo de emitir un dictamen que permita avanzar en el proceso licitatorio. “La idea es aprobar el pliego base durante el período de sesiones ordinarias que estamos cursando”, precisó.

Una vez concluida esa etapa, el Ejecutivo Municipal podrá iniciar el llamado a licitación, previsto para los meses de diciembre, enero o febrero, con carácter nacional, lo que permitirá la participación de empresas de todo el país. “Todas las actuales prestatarias quedarán sin contrato y deberán competir nuevamente”, explicó.

El proceso participativo, destacaron desde el Concejo, marca un paso clave hacia un sistema de transporte más eficiente, equitativo y moderno, incorporando la voz de los vecinos como parte fundamental en la toma de decisiones públicas.