viernes 31 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de octubre de 2025 - 15:36
Cementerios.

Por el Día de los Fieles Difuntos habrá cambios en el transporte y tránsito

Este domingo 2 de noviembre habrá operativos especiales de transporte y tránsito por el Día de los Fieles Difuntos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Día de los Fieles Difuntos (Archivo)

Día de los Fieles Difuntos (Archivo)

El domingo 2 de noviembre con motivo de las celebraciones por el Día de los Fieles Difuntos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso operativos especiales para los servicios de transporte, ascensor urbano y estacionamiento.

Lee además
Margaritas: Transmiten alegría y pureza. Ideales para iluminar ambientes y aportar frescura; se asocian con estados de ánimo positivos y optimismo.
Ciencia y bienestar.

Por qué tener flores frescas en casa puede mejorar tu salud y tu estado de ánimo
La inesperada secuencia transformó una ceremonia solemne en un fenómeno digital repleto de comentarios creativos.
Redes sociales.

Repartidor llevó flores a un funeral pero se tropezó y cayó el pozo: el video viral

Además, habrá cortes y desvíos programados en inmediaciones de los cementerios municipales, actividades realizadas por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, para garantizar la seguridad vial.

Los servicios para el Día de los Fieles Difuntos

El domingo el transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 2, mientras que el Ascensor Urbano funcionará en su horario habitual de 7:00 a 23 horas. El estacionamiento tarifado no tendrá servicio durante la jornada.

En el caso del transporte urbano de pasajeros, las unidades circularán con frecuencia de día domingo, con refuerzos en las unidades que transiten por zonas cercanas a los cementerios de la ciudad. Las líneas afectadas por refuerzos serán 6, 10, 16, 19, 27 y 34, con recorridos y paradas especiales.

  • Líneas 6, 10, 16, 19 y 34
  • Ida: Comandante Espora, De Benedetti, Oscar Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio, recorrido habitual.
  • Regreso: Roca, 18 de Noviembre, Gurruchaga, 9 de Julio, recorrido habitual.
  • Paradas: 18 de Noviembre y Rivadavia; Rotonda de Gurruchaga.
  • Línea 27
  • Ida: Oscar Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio, recorrido habitual.
  • Regreso: Roca, 18 de Noviembre, O. Orías, recorrido habitual.
  • Paradas: 18 de Noviembre y Rivadavia; Oscar Orías y 9 de Julio.

Cortes de tránsito en cementerios

Se realizarán cortes temporales en inmediaciones del Cementerio El Rosario, en las intersecciones de las calles Oscar Orías y 9 de Julio; Pellegrini y 9 de Julio y también en la calle Rivadavia con intersección De Benedetti.

En los cementerios El Salvador, El Jardín del Castillo y El Solar contarán con presencia de personal de la Dirección de Tránsito y Transporte para garantizar la seguridad y fluidez vehicular, sin cortes de tránsito previstos. Solicitaron a los conductores y peatones circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y considerar los horarios especiales de transporte público durante la jornada conmemorativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por qué tener flores frescas en casa puede mejorar tu salud y tu estado de ánimo

Repartidor llevó flores a un funeral pero se tropezó y cayó el pozo: el video viral

Hoy empieza la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

Cuánto salen las flores para el Dia de Todos los Santos y Fieles Difuntos

Ofrendas, chicha y coronas: el Mercado Central rinde homenaje a las tradiciones jujeñas

Lo que se lee ahora
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de 9 años.
Policiales.

Una mujer fue detenida acusada de matar a su hija de 9 años: "Le di clonazepan"

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático.
Salta.

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.
Jujuy.

Carlos Sadir: "La reunión con Javier Milei fue muy buena, se aclararon algunas cosas"

Burlando reveló cómo es hoy la vida de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa. video
Justicia.

Fernando Burlando informó cómo viven los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La historia de Almita Sibila, la santa que cumple favores en Jujuy
La Santa Jujeña.

La historia de Almita Sibila, la santa que cumple favores en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel