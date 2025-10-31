Por el Día de los Fieles Difuntos habrá cambios en el transporte y tránsito

Día de los Fieles Difuntos (Archivo)

El domingo 2 de noviembre con motivo de las celebraciones por el Día de los Fieles Difuntos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso operativos especiales para los servicios de transporte, ascensor urbano y estacionamiento.

Además, habrá cortes y desvíos programados en inmediaciones de los cementerios municipales, actividades realizadas por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, para garantizar la seguridad vial.

Los servicios para el Día de los Fieles Difuntos El domingo el transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 2, mientras que el Ascensor Urbano funcionará en su horario habitual de 7:00 a 23 horas. El estacionamiento tarifado no tendrá servicio durante la jornada.

En el caso del transporte urbano de pasajeros, las unidades circularán con frecuencia de día domingo, con refuerzos en las unidades que transiten por zonas cercanas a los cementerios de la ciudad. Las líneas afectadas por refuerzos serán 6, 10, 16, 19, 27 y 34, con recorridos y paradas especiales.

Líneas 6, 10, 16, 19 y 34

Ida: Comandante Espora, De Benedetti, Oscar Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio, recorrido habitual.

Regreso: Roca, 18 de Noviembre, Gurruchaga, 9 de Julio, recorrido habitual.

Paradas: 18 de Noviembre y Rivadavia; Rotonda de Gurruchaga.

Línea 27

Ida: Oscar Orías, 25 de Mayo, Roca, 9 de Julio, recorrido habitual.

Regreso: Roca, 18 de Noviembre, O. Orías, recorrido habitual.

Paradas: 18 de Noviembre y Rivadavia; Oscar Orías y 9 de Julio. Cortes de tránsito en cementerios Se realizarán cortes temporales en inmediaciones del Cementerio El Rosario, en las intersecciones de las calles Oscar Orías y 9 de Julio; Pellegrini y 9 de Julio y también en la calle Rivadavia con intersección De Benedetti. En los cementerios El Salvador, El Jardín del Castillo y El Solar contarán con presencia de personal de la Dirección de Tránsito y Transporte para garantizar la seguridad y fluidez vehicular, sin cortes de tránsito previstos. Solicitaron a los conductores y peatones circular con precaución, respetar las indicaciones del personal de tránsito y considerar los horarios especiales de transporte público durante la jornada conmemorativa.

