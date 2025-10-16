jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 16:41
Ciencia y bienestar.

Por qué tener flores frescas en casa puede mejorar tu salud y tu estado de ánimo

Un estudio reciente comprobó que colocar flores frescas en casa o en el trabajo reduce el estrés, eleva la energía y mejora el bienestar emocional.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Margaritas: Transmiten alegría y pureza. Ideales para iluminar ambientes y aportar frescura; se asocian con estados de ánimo positivos y optimismo.

Margaritas: Transmiten alegría y pureza. Ideales para iluminar ambientes y aportar frescura; se asocian con estados de ánimo positivos y optimismo.

Un estudio reciente comprobó que colocar flores frescas en casa o en el trabajo reduce el estrés, eleva la energía y mejora el bienestar emocional.

Un estudio reciente comprobó que colocar flores frescas en casa o en el trabajo reduce el estrés, eleva la energía y mejora el bienestar emocional.

Los jazmines, con su aroma intenso y dulce, favorecen la relajación, reducen el insomnio

Flores en casa

Los jazmines, con su aroma intenso y dulce, favorecen la relajación, reducen el insomnio

Investigadores de EE.UU. confirmaron que las flores influyen positivamente en el humor y la vitalidad

El estudio, liderado por la Dra. Julie Campbell de la Universidad de Georgia, analizó el impacto emocional de tener flores frescas en espacios cotidianos.

Más de 8.500 personas participaron de la encuesta y coincidieron en que un simple ramo puede cambiar el ánimo, aportar belleza y conectar con la naturaleza incluso en los días más demandantes.

Los resultados fueron contundentes. Quienes suman flores a su entorno sienten más calma, optimismo y vitalidad. Los aromas naturales, los colores vivos y la sensación de frescura estimulan el cerebro y generan una percepción más positiva del ambiente.

“No es un lujo, es una forma de autocuidado”, explicó la especialista, que recomendó integrar flores como parte del bienestar cotidiano. “No es un lujo, es una forma de autocuidado”, explicó la especialista, que recomendó integrar flores como parte del bienestar cotidiano.

Un florero con rosas en la cocina, tulipanes sobre el escritorio o margaritas en la mesa de comedor no solo decora, también transforma la energía del espacio y de quienes lo habitan. En el hogar favorece la relajación, y en el trabajo ayuda a reducir tensiones y a mejorar el clima emocional.

Flores
Un estudio reciente comprobó que colocar flores frescas en casa o en el trabajo reduce el estrés, eleva la energía y mejora el bienestar emocional.

Un estudio reciente comprobó que colocar flores frescas en casa o en el trabajo reduce el estrés, eleva la energía y mejora el bienestar emocional.

Cinco flores ideales para tener en casa y sus beneficios

  • Rosas: Aportan armonía y romanticismo. Su fragancia ayuda a reducir la ansiedad y promueve una sensación de calma y conexión emocional.

  • Margaritas: Transmiten alegría y pureza. Ideales para iluminar ambientes y aportar frescura; se asocian con estados de ánimo positivos y optimismo.

  • Jazmines: Con su aroma intenso y dulce, favorecen la relajación, reducen el insomnio y promueven el buen humor. Ideales para dormitorios o patios con luz natural.

  • Lirios: Purifican el aire y aportan elegancia. Su aroma sutil genera sensación de limpieza y bienestar en dormitorios o salas de estar.

  • Claveles: Resistentes y duraderos, representan amor y gratitud. Son ideales para cocinas o comedores, donde aportan color y vitalidad.

jazmines
Flores en casa Los jazmines, con su aroma intenso y dulce, favorecen la relajación, reducen el insomnio

Flores en casa

Los jazmines, con su aroma intenso y dulce, favorecen la relajación, reducen el insomnio

