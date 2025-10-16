Por qué tener flores frescas en casa puede mejorar tu salud y tu estado de ánimo

Margaritas: Transmiten alegría y pureza. Ideales para iluminar ambientes y aportar frescura; se asocian con estados de ánimo positivos y optimismo. Un estudio reciente comprobó que colocar flores frescas en casa o en el trabajo reduce el estrés, eleva la energía y mejora el bienestar emocional. Flores en casa Los jazmines, con su aroma intenso y dulce, favorecen la relajación, reducen el insomnio

En medio del ritmo acelerado de la vida moderna, donde el estrés y la fatiga parecen inevitables, incorporar flores frescas en casa o en la oficina puede marcar una diferencia real. Así lo demuestra una investigación reciente realizada en Estados Unidos, que comprobó que la presencia de flores reduce el estrés, eleva la energía y mejora el bienestar emocional.

Investigadores de EE.UU. confirmaron que las flores influyen positivamente en el humor y la vitalidad El estudio, liderado por la Dra. Julie Campbell de la Universidad de Georgia, analizó el impacto emocional de tener flores frescas en espacios cotidianos.

Más de 8.500 personas participaron de la encuesta y coincidieron en que un simple ramo puede cambiar el ánimo, aportar belleza y conectar con la naturaleza incluso en los días más demandantes.

Los resultados fueron contundentes. Quienes suman flores a su entorno sienten más calma, optimismo y vitalidad. Los aromas naturales, los colores vivos y la sensación de frescura estimulan el cerebro y generan una percepción más positiva del ambiente.

"No es un lujo, es una forma de autocuidado", explicó la especialista, que recomendó integrar flores como parte del bienestar cotidiano. Un florero con rosas en la cocina, tulipanes sobre el escritorio o margaritas en la mesa de comedor no solo decora, también transforma la energía del espacio y de quienes lo habitan. En el hogar favorece la relajación, y en el trabajo ayuda a reducir tensiones y a mejorar el clima emocional. Cinco flores ideales para tener en casa y sus beneficios Rosas: Aportan armonía y romanticismo. Su fragancia ayuda a reducir la ansiedad y promueve una sensación de calma y conexión emocional.

Margaritas: Transmiten alegría y pureza. Ideales para iluminar ambientes y aportar frescura; se asocian con estados de ánimo positivos y optimismo.

Jazmines: Con su aroma intenso y dulce, favorecen la relajación, reducen el insomnio y promueven el buen humor. Ideales para dormitorios o patios con luz natural.

Lirios: Purifican el aire y aportan elegancia. Su aroma sutil genera sensación de limpieza y bienestar en dormitorios o salas de estar.

Claveles: Resistentes y duraderos, representan amor y gratitud. Son ideales para cocinas o comedores, donde aportan color y vitalidad.

