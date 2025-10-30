Suben los precios de los colectivos de media distancia en Jujuy

Desde este sábado 1 de noviembre de 2025, viajar en colectivo de media distancia en Jujuy será más caro. La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó un aumento promedio del 8,75% en las tarifas interjurisdiccionales.
Cuándo comienzan los nuevos precios del transporte de media distancia
El ajuste regirá desde el sábado 1° de octubre y se calcula sobre el último incremento aplicado el 1° de septiembre. Según el Gobierno, el cuadro responde a costos operativos y actualización de estructura tarifaria.
Para el bolsillo, el impacto se verá en viajes frecuentes de trabajo, estudio y turismo. Como referencia, La Quiaca pasará a $27.500, Humahuaca a $12.400, San Pedro a $5.900, Perico a $3.045 y el Aeropuerto a $4.108.
Las empresas deberán exhibir el nuevo cuadro en boleterías y unidades. Recomiendan chequear precios y horarios antes de viajar y comprar con anticipación en fines de semana largos o temporada alta.