sábado 25 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025 - 11:07
Servicios.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 25 de octubre: cortes, desvíos y zonas con precaución

Este sábado hay tránsito restringido en diversos sectores de la provincia por obras y mantenimiento. En Susques, se recomienda circular con máxima precaución.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Obras en Ruta Nacional 34.

Obras en Ruta Nacional 34.

La Dirección Provincial de Vialidad y Vialidad Nacional informaron el estado de las rutas en Jujuy para este sábado 25 de octubre, con varios sectores donde se registran cortes, desvíos y tránsito reducido. En el departamento de Susques, la Ruta Nacional 52 presenta acumulación de arena entre los kilómetros 185 y 187, por lo que se solicita circular con máxima precaución.

Lee además
Un hombre murió atropellado en Monterrico.
Jujuy.

Un hombre murió atropellado en Monterrico: el conductor estaba alcoholizado
Elecciones 2025: comenzó el operativo de traslado de las urnas a la Escuela de Minas
Servicios.

Elecciones 2025: operativo de tránsito en San Salvador de Jujuy durante el fin de semana

En San Pedro de Jujuy, la Ruta Nacional 34 mantiene desvíos permanentes y temporarios por las obras de autopista en diferentes tramos (entre los kilómetros 1159 y 1192,6), mientras que en La Mendieta la Ruta Provincial 56 continúa con corte total por trabajos de repavimentación. En San Salvador de Jujuy, la Ruta Provincial 4 permanece cortada por la construcción de un puente sobre el arroyo Huaico Grande, con desvío por barrio Los Molinos.

Las autoridades viales solicitaron a los conductores respetar la señalización, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal apostado en las zonas de obra, especialmente en los accesos a San Pedro y en los tramos donde se ejecuta la duplicación de calzada de la RN 34.

DEPARTAMENTO DE SUSQUES: RN 52 ALTURA KM 185 AL 187

Estado de transitabilidad: con máxima precaución

En la zona se registra acumulación de arena sobre la calzada

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6
Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

SAN PEDRO DE JUJUY: RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Obra autopista ruta nacional 34

Estado de transitabilidad: Desvío de transito permanente

Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

image
SAN SALVADOR DE JUJUY - Ruta Provincial N&ordm; 4 altura intersecci&oacute;n Airampo Y Esc. N&deg; 190 Macedonio Graz

SAN SALVADOR DE JUJUY - Ruta Provincial Nº 4 altura intersección Airampo Y Esc. N° 190 Macedonio Graz

SAN SALVADOR DE JUJUY - Ruta Provincial Nº 4 altura intersección Airampo Y Esc. N° 190 Macedonio Graz

Trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la provincia.

Estado de transitabilidad: corte total con desvió RN9 por barrio los Molinos

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente.

image
Estado de las rutas esta s&aacute;bado 25 de octubre Direcci&oacute;n Provincial de Vialidad informa que se implement&oacute; un corte total en RP 56 altura Carahunco

Estado de las rutas esta sábado 25 de octubre

Dirección Provincial de Vialidad informa que se implementó un corte total en RP 56 altura Carahunco

LA MENDIETA: En tramo RP 56 km

Motivo: obra de repavimentación

Estado de transitabilidad: corte total

Dirección Provincial de Vialidad informa que se implementó un corte total en RP 56 altura Carahunco

image
Motivo:&nbsp; obra autopista ruta nacional 34

Motivo: obra autopista ruta nacional 34

ACCESO NORTE A SAN PEDRO: RN 34

Motivo: obra autopista ruta nacional 34

Estado de transitabilidad: desvió de transito temporario - con extrema precaución

Se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34, km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.

image
Estado de transitabilidad: Habilitado para todo tipo de transito

Estado de transitabilidad: Habilitado para todo tipo de transito

SAN PEDRO DE JUJUY: tramo RN 34 km 1188 al 1190 intersección con RP 1 Y RP 56

Motivo: obra autopista RN 34

Estado de transitabilidad: Habilitado para todo tipo de transito

RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

image

TRAMO RN 34 KM 1159 ENTRE RP 61 Y RP 43

Motivo: obra autopista ruta nacional 34

Estado de transitabilidad: desvío de transito temporario- con extrema precaución

Se implementó un desvío vehicular temporario sobre la calzada en la Ruta Nacional 34 , km 1159, en el marco de los trabajos de la Obra faltante duplicación de calzada RN 34, entre el límite con la provincia de Salta y el empalme con la Ruta Nacional 66.

Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34 en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama izquierda de la calzada en construcción, en tanto, los que circulen en sentido norte-sur, lo harán por la rama derecha.

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel