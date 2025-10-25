sábado 25 de octubre de 2025

25 de octubre de 2025 - 18:36
Atención.

Desvío de tránsito en avenida El Éxodo: desde cuándo

Habrá un desvío en el tránsito vehicular por obras de alcantarillado sobre avenida El Éxodo durante la proxima semana.

Claudio Serra
Claudio Serra
Desvío detránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa)

Desvío de tránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa)

Según informó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, habrá un desvío en el tránsito vehicular por obras de alcantarillado que se llevarán a cabo sobre avenida El Éxodo. El operativo será supervisado por la Dirección de Tránsito y Transporte

Los cambios en la avenida El Éxodo

El recorrido alternativo será por las calles Freire, Hugo Wast y Echeverría, hasta empalmar nuevamente con Pueyrredón. Estará prohibido el estacionamiento sobre Echeverría entre Rubén Darío y Pueyrredón, con el objetivo de garantizar una circulación fluida y segura en la zona afectada.

Desvío de tránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa)
Desvío de tránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa)

Desvío de tránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa)

Las líneas de transporte urbano de pasajeros que se dirigen hacia el casco céntrico también modificarán su recorrido, circulando por Freire, Hugo Wast, Echeverría y Pueyrredón, para luego retomar su trayecto habitual. La parada provisoria se ubicará en Echeverría casi esquina Pueyrredón.

