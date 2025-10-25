Desvío de tránsito en avenida El Éxodo: desde cuándo

Desvío de tránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa)

Según informó la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, habrá un desvío en el tránsito vehicular por obras de alcantarillado que se llevarán a cabo sobre avenida El Éxodo. El operativo será supervisado por la Dirección de Tránsito y Transporte

Será a partir de este lunes 27 de octubre, entre Cerro Aguilar y Cerro Chañi, en el sentido de circulación hacia avenida Pueyrredón. Solicitaron a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito.

Los cambios en la avenida El Éxodo El recorrido alternativo será por las calles Freire, Hugo Wast y Echeverría, hasta empalmar nuevamente con Pueyrredón. Estará prohibido el estacionamiento sobre Echeverría entre Rubén Darío y Pueyrredón, con el objetivo de garantizar una circulación fluida y segura en la zona afectada.

Desvío de tránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa) Desvío de tránsito en avenida El Éxodo (Foto ilustrativa) Las líneas de transporte urbano de pasajeros que se dirigen hacia el casco céntrico también modificarán su recorrido, circulando por Freire, Hugo Wast, Echeverría y Pueyrredón, para luego retomar su trayecto habitual. La parada provisoria se ubicará en Echeverría casi esquina Pueyrredón.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.