Alerta en La Viña: 7 vacas se metieron al patio del la ETP Nº1

Alerta en La Viña: vacas se metieron al patio del colegio ETP

Una inusual situación se registró en las últimas horas en el barrio La Viña, cuando varias vacas, 7 en total, fueron vistas detrás de la ETP Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte y posteriormente ingresaron al patio del establecimiento.

Según relataron vecinos de la zona, los animales habrían pasado la noche en el predio ubicado detrás del colegio y, durante la mañana, lograron acceder al interior del edificio escolar, generando sorpresa entre estudiantes y personal docente.

ETP Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte ETP Nº1 Aristóbulo Vargas Belmonte Piden identificar al propietario de los animales Tras conocerse el hecho, se solicitó la intervención de las autoridades municipales y policiales para identificar al propietario de las vacas y garantizar su retiro seguro del lugar. Desde el establecimiento informaron que no se registraron incidentes, aunque remarcaron la necesidad de actuar con rapidez para evitar riesgos.

El peligro de los animales sueltos en la vía pública La presencia de animales de gran porte en zonas urbanas representa un serio peligro tanto para peatones como para conductores. No solo pueden provocar accidentes de tránsito, sino también daños materiales o situaciones de riesgo en espacios públicos y escolares.

En este sentido, las autoridades locales recordaron la importancia de mantener a los animales en lugares cercados y bajo control, tal como lo establece la normativa vigente sobre tenencia responsable. Un llamado a la responsabilidad El hecho ocurrido en el colegio ETP La Viña volvió a poner sobre la mesa la problemática de los animales sueltos en la vía pública. Vecinos y docentes coincidieron en que se deben extremar los cuidados para evitar que estos episodios se repitan y pongan en riesgo la integridad de las personas.

