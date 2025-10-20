lunes 20 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 17:47
Entradas para la Feria del Vino de Jujuy: precios y promos especiales

Este jueves y viernes se realiza la 10ª edición de la Feria del Vino de Jujuy. Enterate cómo y dónde conseguir las entradas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Entradas para la Feria del Vino de Jujuy

Entradas para la Feria del Vino de Jujuy

El 23 y 24 de octubre se hace la 10ª edición de la Feria del Vino de Jujuy, el evento social y cultural más destacado del NOA, organizado por Vinería San Juan. La cita será a partir de las 20 horas en el tradicional Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy.

Entradas: cómo comprarlas

Las entradas para el evento se pueden comprar en efectivo. El jueves con un costo de $45.000 y el viernes a $55.000. En el caso de que la compra sea por débito/QR, el jueves costará $47.000, mientras que el viernes $57.000.

También se podrá comprar en 3 cuotas sin interés en nuestras las sucursales con tarjetas seleccionadas, o compra online en la página del Club del Vino www.clubdelvinojujuy.com.ar. El precio de las entradas online es el jueves a $55.000 y el viernes a $65.000.

Entradas para la Feria del Vino de Jujuy
Entradas para la Feria del Vino de Jujuy

Entradas para la Feria del Vino de Jujuy

También se puede conseguir las entradas anticipadas en cualquier sucursal de Vinería San Juan. Una ubicada en Almirante Brown 894, comunicándose al Whatsapp es 3884330120. También en la sucursal de calle Alvear 671, Whatsapp 3885924333; y en la sucursal de Alto Comedero, Whatsapp 3884551687.

Qué es la 10ª edición de la Feria del Vino de Jujuy

Este encuentro, ya consolidado en la agenda de experiencias gourmet del país y declarado de Interés Turístico y Cultural por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Jujuy, reunirá a más de 40 bodegas de todo el país, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de degustar las mejores etiquetas nacionales, maridajes gourmet, productos regionales y espectáculos en vivo.

La Feria del Vino se ha convertido, a lo largo de diez ediciones, en un espacio de encuentro entre bodegas, sommeliers, emprendedores, turistas, artistas y amantes del buen vivir. Es además una oportunidad estratégica para la promoción de la vitivinicultura, el turismo y la cultura jujeña.

Entradas para la Feria del Vino de Jujuy
Entradas para la Feria del Vino de Jujuy

Entradas para la Feria del Vino de Jujuy

Los beneficios del vino

El consumo moderado de vino, especialmente el tinto, no solo es un placer para los sentidos, sino que también puede aportar múltiples beneficios para la salud, según diversos estudios científicos. Gracias a sus compuestos antioxidantes, como el resveratrol, el vino ayuda a proteger el corazón, mejorar la digestión y hasta favorecer el estado de ánimo.

Uno de los beneficios más destacados del vino tinto es su efecto protector sobre el corazón. Consumido con moderación, puede aumentar el colesterol “bueno” (HDL) y disminuir el “malo” (LDL), además de proteger los vasos sanguíneos y reducir la formación de coágulos, gracias a la acción del resveratrol.

El vino tinto es rico en antioxidantes que combaten los radicales libres y el estrés oxidativo. Esto contribuye a retrasar el envejecimiento celular y puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como el Alzheimer o el Parkinson.

Entradas para la Feria del Vino de Jujuy
Entradas para la Feria del Vino de Jujuy

Entradas para la Feria del Vino de Jujuy

Otro de sus efectos positivos es su impacto en el estado de ánimo: el consumo moderado puede estimular la liberación de endorfinas, favoreciendo la relajación y ayudando a reducir la ansiedad y la depresión leve.

