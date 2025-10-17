Vuelve la Feria del Vino de Jujuy, una celebración con sabor a encuentro

Los días 23 y 24 de octubre , la provincia se viste de gala para recibir la 10ª edición de la Feria del Vino de Jujuy , el evento social y cultural más destacado del NOA, organizado por Vinería San Juan . La cita será a partir de las 20 horas en el tradicional Hotel Altos de la Viña , en San Salvador de Jujuy.

Este encuentro, ya consolidado en la agenda de experiencias gourmet del país y declarado de Interés Turístico y Cultural por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Jujuy, reunirá a más de 40 bodegas de todo el país , ofreciendo a los asistentes la posibilidad de degustar las mejores etiquetas nacionales, maridajes gourmet, productos regionales y espectáculos en vivo.

La Feria del Vino se ha convertido, a lo largo de diez ediciones, en un espacio de encuentro entre bodegas, sommeliers, emprendedores, turistas, artistas y amantes del buen vivir . Es además una oportunidad estratégica para la promoción de la vitivinicultura, el turismo y la cultura jujeña.

Los beneficios del vino

El consumo moderado de vino, especialmente el tinto, no solo es un placer para los sentidos, sino que también puede aportar múltiples beneficios para la salud, según diversos estudios científicos. Gracias a sus compuestos antioxidantes, como el resveratrol, el vino ayuda a proteger el corazón, mejorar la digestión y hasta favorecer el estado de ánimo.

Uno de los beneficios más destacados del vino tinto es su efecto protector sobre el corazón. Consumido con moderación, puede aumentar el colesterol “bueno” (HDL) y disminuir el “malo” (LDL), además de proteger los vasos sanguíneos y reducir la formación de coágulos, gracias a la acción del resveratrol.

El vino tinto es rico en antioxidantes que combaten los radicales libres y el estrés oxidativo. Esto contribuye a retrasar el envejecimiento celular y puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como el Alzheimer o el Parkinson.

Otro de sus efectos positivos es su impacto en el estado de ánimo: el consumo moderado puede estimular la liberación de endorfinas, favoreciendo la relajación y ayudando a reducir la ansiedad y la depresión leve.

