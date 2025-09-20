La ETP y un mensaje importante: cuidar a los animales en peligro de extinción

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se vive con gran alegría en Ciudad Cultural donde hoy se está llevando a cabo el desfile doble con la participación de 80 carrozas y carruajes, entre ellas el trabajo de la Escuela Técnica N1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" con un mensaje especial.
ETP N1 - motivo de la carroza
El proyecto de los chicos presenta animales en extinción como ser el mamut y también en peligro de que se extingan, en este sentido los carroceros comentaron que la idea inició con el proyecto de una carrocera del año pasado, y como les había gustado mucho, decidieron seguir con el proyecto.
En tal sentido, los alumnos dieron un mensaje importante: "Cuidemos el medio ambiente y respetemos a nuestros animales, por esto mismo decidimos utilizar mucho plástico para generar conciencia también en cuidar el medio ambiente".
La primera carroza autónoma de la FNE
Con respecto a la innovación que presentaron en esta edición de la Fiesta, comentaron: "Muy contentos por el método de carroza autónoma, siendo la primera en la FNE. Fue un desafío muy difícil de lograr".
"Hubo un esfuerzo de todos y mucha prueba y error para lograr la carroza autónoma", comentaron entusiasmados de poder llegar con el trabajo a Ciudad Cultural.
Para finalizar, comentaron: "Somos un colegio informático, con la soldadura y la parte mecánica no estamos muy acostumbrados, pero gracias a la ayuda de los profesores logramos este hermoso proyecto".
