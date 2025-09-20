domingo 21 de septiembre de 2025

20 de septiembre de 2025 - 23:35
FNE 2025.

La ETP y un mensaje importante: cuidar a los animales en peligro de extinción

Los estudiantes de la Escuela Técnica N1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" presentaron una carroza con un mensaje muy especial. Los detalles en la nota.

Por  Analía Farfán
ETP

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se vive con gran alegría en Ciudad Cultural donde hoy se está llevando a cabo el desfile doble con la participación de 80 carrozas y carruajes, entre ellas el trabajo de la Escuela Técnica N1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" con un mensaje especial.

ETP N1 - motivo de la carroza

El proyecto de los chicos presenta animales en extinción como ser el mamut y también en peligro de que se extingan, en este sentido los carroceros comentaron que la idea inició con el proyecto de una carrocera del año pasado, y como les había gustado mucho, decidieron seguir con el proyecto.

image

En tal sentido, los alumnos dieron un mensaje importante: "Cuidemos el medio ambiente y respetemos a nuestros animales, por esto mismo decidimos utilizar mucho plástico para generar conciencia también en cuidar el medio ambiente".

La primera carroza autónoma de la FNE

Con respecto a la innovación que presentaron en esta edición de la Fiesta, comentaron: "Muy contentos por el método de carroza autónoma, siendo la primera en la FNE. Fue un desafío muy difícil de lograr".

"Hubo un esfuerzo de todos y mucha prueba y error para lograr la carroza autónoma", comentaron entusiasmados de poder llegar con el trabajo a Ciudad Cultural.

Para finalizar, comentaron: "Somos un colegio informático, con la soldadura y la parte mecánica no estamos muy acostumbrados, pero gracias a la ayuda de los profesores logramos este hermoso proyecto".

