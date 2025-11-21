viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 07:01
Cocina.

Receta fácil: hace este pan de zanahoria y harina integral y dale un giro a tus desayunos

Es una alternativa perfecta para reemplazar los panes convencionales, que a menudo contienen altos niveles de sodio, conservantes y azúcares añadidos.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Receta de Pan de zanahoria y harina integral.

Receta de Pan de zanahoria y harina integral.

Preparar pan casero con ingredientes naturales se presenta como una alternativa práctica y saludable, ideal para quienes buscan variar su alimentación diaria. Más allá de ser una receta sencilla, permite controlar los componentes, evitando aditivos y conservantes, y aporta un toque casero y nutritivo a desayunos, meriendas o acompañamientos de las comidas.

El pan de zanahoria con harina integral combina las propiedades nutritivas de los vegetales con los beneficios de los cereales integrales, constituyendo una alternativa perfecta para sumar fibra, vitaminas y minerales a los desayunos o meriendas.

Este pan puede consumirse en desayunos o meriendas. Puede conservarse en la heladera hasta cinco días.

Esta preparación permite disfrutar de un pan tierno, de sabor armonioso, pensado para quienes buscan opciones caseras y nutritivas dentro de su rutina diaria.

Preparar este pan de manera casera brinda beneficios a tu salud.

Receta de pan de zanahoria y harina integral

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina integral
  • 1 taza de zanahoria rallada
  • 1/2 taza de azúcar mascabo o común
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • Opcional: 1/2 taza de nueces picadas o pasas de uva
Pan de zanahoria con harina integral casero es una opción saludable.

Instrucciones:

  • Comenzar calentando el horno a 180 °C (temperatura moderada) y preparar un molde para pan untándolo con manteca o aceite y espolvoreándolo con harina.
  • En un bol amplio, combinar los huevos, el azúcar, el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Batir hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Incorporar la zanahoria rallada y mezclar cuidadosamente hasta que se distribuya de manera uniforme.
  • Cernir la harina integral junto con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.
Pan de zanahoria y harina integral.
  • Añadir estos ingredientes secos gradualmente a la mezcla líquida, incorporándolos suavemente con una espátula hasta lograr una masa uniforme.
  • Si se desea, sumar nueces y pasas y distribuirlas de manera pareja.
  • Verter la mezcla en el molde preparado y cocinar en el horno durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga limpio.
  • Permitir que el pan se enfríe completamente antes de desmoldarlo para conservar su forma y textura.

